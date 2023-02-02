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В метро МюнхенаФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance
ОбществоГермания

В Германии отменен масочный режим в автобусах и поездах

Сергей Ромашенко
14 мин. назад

По всей стране ношение масок в общественном транспорте отныне добровольно. Масочный режим в больницах и врачебных практиках сохранится до 7 апреля.

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 В Германии с четверга, 2 февраля, по всей стране отменяется масочный режим в городском общественном транспорте и поездах. После трех лет пандемии коронавируса отменяется обязательное ношение масок в поездах дальнего следования, параллельно утрачивает силу соответствующее предписание в девяти федеральных землях, где оно продолжало действовать в региональном общественном транспорте.

Транспортные предприятия в последнее время активно добивались отмены масочного режима в общественном транспорте, подчеркивая, что на фоне нынешней ситуации с пандемией данная мера уже давно не является необходимой. Они также отмечали, что им становилось все труднее объяснять пассажирам, почему в переполненных самолетах и концертных залах носить маски необязательно, но по дороге туда на автобусе или в трамвае все-таки нужно. 

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn несколько недель тому назад также призвал правительство ФРГ как можно скорее отменить масочный режим в поездах дальнего следования, чтобы избежать путаницы с правилами в различных федеральных землях и у различных транспортных операторов. В конце концов, правительство постановило отменить масочный режим со 2 февраля. Ранее его планировалось отменить лишь в начале апреля.

Неоднозначная реакция на отмену масочного режима

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) рекомендовал продолжать носить защитные маски добровольно. Масочный режим был поэтапно введен в общественном транспорте ФРГ на фоне пандемии в начале 2020 года. Поначалу пассажирам было достаточно платков и шарфов, поскольку возник дефицит масок.

Отмена масочного режима в общественном транспорте вызвала неоднозначную реакцию у населения. Некоторые стали требовать введения специальных зон в поездах для тех, кто не желает сидеть рядом с пассажирами без масок. Представитель Deutsche Bahn, однако, исключил такой вариант.

Масочный режим для посетителей больниц, домов для инвалидов и престарелых и врачебных практик сохранится до 7 апреля - они по-прежнему обязаны носить респиратор FFP2. Для доступа в клиники и дома для престарелых дополнительно необходим также негативный тест на коронавирус.

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