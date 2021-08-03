 В ФРГ от закона о просветительской деятельности в РФ хорошего не ждут | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.08.2021

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Россия

В ФРГ от закона о просветительской деятельности в РФ хорошего не ждут

Правительство ФРГ опасается, что новый российский закон ударит по совместным проектам в сфере образования. Некоторым депутатам бундестага позиция Берлина кажется слишком мягкой.

Пустой учебный кабинет, фото из архива

Летние каникулы и обещание доработок на некоторое время вывели из поля внимания в России поправки к закону "Об образовании", которые известны как новый закон о просветительской деятельности. Весной 2021 года против ужесточения законодательства выступило подавляющее большинство участников рынка образования в России, академики РАН и многие другие. Это вынудило правительство РФ взять четырехмесячный мораторий на применение закона и пообещать доработать конкретные правила того, как новый документ будет применяться на практике. 

Но закона о просветительской деятельности боятся не только ученые и представители частного рынка образования, так называемого EdTech, в России. В Германии тоже очень обеспокоены нововведениями российского законодательства. "Формулировки в законе чрезвычайно пугающие", - заметила в интервью DW член комитета по иностранным делам бундестага, член фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt). Новый закон несоразмерно ограничит и дальше права российских граждан, заявила она в разговоре, который состоялся на этой неделе. 

В Берлине нет сомнений: закон навредит сотрудничеству между РФ и ФРГ

Ранее Рената Альт вместе с другими коллегами из СвДП обратились с официальным депутатским запросом к правительству ФРГ, попросив федеральные власти разъяснить, как они оценивают изменения в российском законодательстве. Ответ правительства ФРГ, который поступил 7 июля, свидетельствует о том, что в Берлине в любом случае не ждут от нового российского закона о просветительской деятельности ничего хорошего. "Федеральное правительство внимательно и с беспокойством следило за изменениями в законе об образовании", - говорится в тексте ответа.

Из ответа правительства ФРГ становится очевидно, что в Берлине в деталях осведомлены об ужесточении законодательства в сфере образования в России. Там обратили особое внимание на то, что закон грозит значительно ограничить научные контакты, так как "на любую кооперацию в научной сфере с зарубежными партнерами следует получать разрешение федерального ведомства", говорится в ответе правительства ФРГ.

Правительство ФРГ: "Поднимали тему закона с представителями РФ"

Правительство ФРГ в своем ответе утверждает, что ведет "интенсивный диалог с российскими ответственными лицами и госструктурами, чтобы получить ясность о потенциальных последствиях измененного закона об образовании и прежде всего о соблюдении международных договоров, в частности, заключенных в соответствии с внешней культурной и образовательной политикой ФРГ". В Берлине уверены, что международное сотрудничество между ФРГ и РФ в сфере образования и культуры уже пострадало в результате принятых ранее законов об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".

Координатор МИД ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Йоханн Затхофф (Johann Saathoff).

Координатор МИД ФРГ по вопросам сотрудничества с РФ Йоханн Затхофф также обсуждал с Москвой тему закона о просветительской деятельности.

"Изменения в российском законе об образовании сократят свободы российского гражданского общества и могут непосредственно негативно отразиться на германо-российском сотрудничестве в сфере культуры, образования и научных исследований, например, из-за бюрократии, сложных лицензионных процедур, ведомственных ограничений или цензуры", - говорится, в частности, в ответе правительства ФРГ.

В настоящий момент Германия финансово поддерживает на двух- или многосторонней основе не менее 300 культурно-образовательных или научных проектов в России. В 2019-м году на эти цели выделялось 11,5, в 2020-м - 12,9, за неполный 2021-й - 10,4 миллиона евро. Сумма сравнимой величины запланирована и в федеральном бюджете на 2022 год, уточняется в ответе правительства Германии. Кто и как может пострадать непосредственно после того, как закон о просветительской деятельности начнут применять в России, правительство ФРГ ответить затруднилось.

Либералы недовольны "нечеткой" позицией Берлина

Ответ правительства Рената Альт, которая активнее всех во фракции немецких либералов следит за происходящим в Восточной Европе, считает "довольно расплывчатым". Власти ФРГ, по ее словам, избежали конкретного ответа на вопрос, как они будут себя вести по отношению к данному российскому закону. В тексте "нет четкой позиции", а в целом реакция Берлина "слишком слабая", считает Альт. "Да, несколько раз в тексте власти подчеркнули, что подняли эту тему в разговорах с российской стороной, но не видно никаких конкретных политических требований", - добавила она.

Депутат бундестага Рената Альт из фракции свободных демократов

Депутат бундестага Рената Альт

Правительство ФРГ должно было бы более жестко продемонстрировать свой протест в отношении российского закона. "Взять только одно заявление Василия Пискарева, главы Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России о том, что влияние немецких политических фондов и неправительственных организаций в долгосрочной перспективе разрушительны, - тут я жду от правительства ФРГ более четкой позиции в ответ", - заявила Альт.  

Закон о просветительской деятельности, по ее словам, "намеренно сформулирован так широко, чтобы его можно было применять как угодно", и Берлин должен требовать от Москвы как можно быстрее "внести ясность" и "определить правила игры". Рената Альт считает, что новыми законодательными инициативами Москва еще больше закрывается от внешнего мира и показывает, что не заинтересована в диалоге, но власти ФРГ, по ее мнению, не должны пассивно принимать это как должное. "Если самим искать диалога, то диалог возможен", - настаивает Рената Альт: "Я не могу себе представить, что Россия вообще больше не заинтересована в сотрудничестве с Германией".

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