В Москве задержаны участники протеста против закона о просветительской деятельности

В Москве перед главным зданием МГУ прошла акция протеста против нового закона о государственном контроле над просветительской деятельностью. На акции, проходившей в воскресенье, 16 мая, в формате встречи с депутатом Государственной думы от КПРФ Валерием Рашкиным, задержаны 26 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

Как отмечает Telegram-канал "Протестный МГУ", задержания начались после конфликта с провокатором в костюме Чебурашки, который уже был замечен 1 мая на Пушкинской площади. "Чебурашка" также был задержан. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов был доставлен в отделение полиции, находящееся в главном здании Московского университета, пишет Telegram-канал "Протестный МГУ". Спустя некоторое время его отпустили с протоколами задержания и доставления.

Ряд задержанных также были доставлены в ОВД "Раменки". По данным "Протестного МГУ", в акции участвовали несколько сотен человек. "МБХ Медиа" оценил число участников в примерно 150. На мероприятии, среди прочих, выступили академик РАН Борис Кашин, доцент МГУ Михаил Лобанов и научный журналист Григорий Тарасевич.

Спорный закон

Резонансный законопроект о государственном регулировании просветительской деятельности был инициирован осенью 2020 года, в марте он был принят и вступит в силу с 1 июня.

Принятые поправки в закон "Об образовании" вызвали шквал критики в научно-просветительской среде. Авторы законопроекта утверждают, что он направлен против "пропагандистских мероприятий антироссийских сил" в школьной и студенческой среде. Ученые и просветители опасаются, что их работу пытаются подвергнуть цензуре и запретить.

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