 В ФРГ не ожидают параллельной регистрации двух разных вакцин от коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 03.12.2020

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Германия

В ФРГ не ожидают параллельной регистрации двух разных вакцин от коронавируса

По мнению главы постоянной комиссии по вакцинации в Германии, сначала в стране будет зарегистрирована и начнет применяться одна вакцина, потом - другая.

Ампула с вакциной от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американским производителем Pfizer

Параллельной регистрации вакцины от коронавируса, созданной на основе матричной РНК, и так называемой векторной вакцины в ЕС, скорее всего проводиться не будет. Это мнение высказал Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения в Германии, в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в четверг, 3 декабря.

"Сначала пройдет регистрацию и будет применяться один вид вакцины, потом другой, на который будет подана заявка", - пояснил он. "Насколько мне известно, заявки на регистрацию векторной вакцины для применения в ЕС пока нет", - добавил эксперт.

Примером векторной вакцины является, в частности, препарат компании AstraZeneca. Российский препарат "Спутник V" - это векторная двухкомпонентная вакцина от коронавируса на основе аденовирусов.

Как работают векторные и мРНК-вакцины

Живые векторные вакцины создаются на основе безобидных, ослабленных вирусов (векторов), в состав которых встроен ген - небольшой участок генома SARS-CoV-2. Векторы служат своего рода транспортировщиками патогенных организмов для доставки в клетки. Оказавшись там, генетически модифицированные вирусы размножаются внутри клеток и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2. Таким способом были созданы вакцины против кори, ветряной оспы, свинки и краснухи.

Примером мРНК-вакцины является препарат, разработанный немецким производителей BioNTech совместно с американским предприятием Pfizer. Принцип действия таких вакцин состоит в том, что они содержат вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, провоцирующие иммунную реакцию.

Опасения генетических изменений в организме

Недостаток этого вида вакцин - в их новизне. Проверенных временем мРНК-вакцин попросту не существует, поэтому неизвестно, как она будет вести себя в человеческом организме, отмечают некоторые эксперты.

При этом, по словам Томаса Мертенса, опасения того, что мРНК-вакцина может вызвать генетические изменения в организме привившегося ей человека, беспочвенны. "В организме сделавшего прививку человека нет никакой генной техники: мРНК, которая попадает в организм вместе с вакциной, никак не связана с нашей ДНК в ядре клетки", - подчеркивает он.

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    Автор: Наталия Королева


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