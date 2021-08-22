В Германии машинисты пассажирских поездов прекратили работу на два дня

В Германии машинисты пассажирских поездов прекратили работу с двух часов ночи в понедельник, 23 августа, до двух часов ночи 25 августа. К этой забастовке призвал Немецкий профсоюз машинистов GDL в ходе тарифных переговоров с руководством концерна Deutsche Bahn. Ожидается, что последствия стачки затронут миллионы пассажиров по всей стране.

Забастовка машинистов товарных составов началась в стране 21 августа. Профсоюз GDL добивается, кроме прочего, повышения заработной платы машинистам в текущем году примерно на 3,2 процента, а также единовременной выплаты в размере 600 евро. Deutsche Bahn, со своей стороны, предлагает провести повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года.

В GDL считают эти условия недостаточными, равно как и коллективный тарифный договор, уже заключенный с более крупным профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG.

Нынешняя забастовка машинистов - уже вторая в текущем раунде переговоров. Первая стачка началась 13 августа и продолжалась двое суток.

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