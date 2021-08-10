Машинисты Deutsche Bahn объявили двухдневную забастовку

Пассажиров немецких железных дорог с ночи на среду, 11 августа, ожидают задержки и отмены поездов из-за забастовки, объявленной профсоюзом машинистов GDL. По словам председателя профсоюза Клауса Везельски (Claus Weselsky), 95 процентов членов GDL проголосовали во вторник, 10 августа, за проведение по всей стране двухдневной стачки.

Начнут бастовать уже вечером в тот же день машинисты грузовых поездов, ранним утром среды к ним присоединятся их коллеги, работающие на пассажирских перевозках. Закончиться забастовка должна в 2 часа ночи в пятницу, 13 августа.

Профсоюз GDL возложил ответственность за отказ машинистов от работы на руководство концерна Deutsche Bahn AG (DB).

Директор DB по кадрам Мартин Зайлер (Martin Seiler) назвал забастовку ненужной и чрезмерной мерой: "Руководство GDL идет на обострение в неподходящее время". По его словам, слишком короткое время предупреждения только увеличит ограничения для клиентов.

Объединение пассажиров железной дороги Pro Bahn также подвергло критике в первую очередь то, что стачка машинистов была объявлена слишком краткосрочно. По словам почетного председателя Pro Bahn Карла-Петера Наумана (Karl-Peter Naumann), клиентам нужно больше времени, чтобы внести изменения в свои запланированные поездки. "Забастовка на железной дороге направлена не только против компании, но и против больших слоев населения", - подчеркнул он.

Переговоры DB с профсоюзами провалились

В начале июня GDL объявил о провале продлившихся несколько месяцев переговоров об улучшении условий труда. Deutsche Bahn, пострадавший, в частности, от кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и от наводнения, предлагал GDL повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года. Однако профсоюз счел эти условия недостаточными, равно как и коллективный договор, уже заключенный с более крупным профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG.

Мартин Зайлер из DB отметил, что компания все еще считает возможным достижение соглашения, и призвал профсоюзных лидеров вернуться за стол переговоров.

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