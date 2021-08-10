Профсоюз машинистов Deutsche Bahn объявил новую забастовку

Немецкий профсоюз машинистов GDL уже второй раз в текущем раунде тарифных переговоров с руководством Deutsche Bahn призвал своих членов прекратить работу. Как объявил председатель профсоюза Клаус Везельски (Claus Weselsky) в пятницу, 20 августа, машинисты остановят пассажирские перевозки с двух часов ночи в понедельник, 23 августа до двух часов ночи 25 августа. В сфере грузовых перевозок забастовка начнется 21 августа.

GDL требует от руководства Deutsche Bahn, среди прочего, повышения заработной платы в текущем году примерно на 3,2 процента, а также единовременной выплаты в размере 600 евро. Deutsche Bahn, пострадавший, в частности, от кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и от последствий наводнения, предлагает профсоюзу повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года.

В GDL сочли эти условия недостаточными, равно как и коллективный тарифный договор, уже заключенный с более крупным профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG. Первая забастовка машинистов началась 13 августа и продолжалась двое суток. "Они бастуют, чтобы добиться увеличения заработной платы, чтобы защитить свои пенсии", - пояснил упорство профсоюза Клаус Везельски.

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