 В Германии экстремисты обнародовали 24 ″списка врагов″ с адресами | Новости из Германии о Германии | DW | 05.03.2021

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Германия

В Германии экстремисты обнародовали 24 "списка врагов" с адресами

В списках содержатся личные данные политиков и активистов. Какие именно группировки обнародовали их данные, неизвестно, сообщает газета Die Welt.

Правые экстремисты в Мюнхене

Демонстарция правых экстремистов в Мюнхене (фото из архива)

В Германии экстремисты, по данным силовиков, обнародовали с 2010 года 24 так называемых "списка врагов", в которых содержатся имена "политически и общественно активных лиц и организаций", сообщила в пятницу, 5 марта, газета Die Welt со ссылкой на копию ответа правительства ФРГ на запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге.

В своем ответе федеральное правительство не уточнило политический спектр группировок, обнародовавших эту информацию. Die Welt отмечает, что подобные списки публикуют и правые, и левые экстремисты. Правительство ФРГ указало, что под "списками врагов" подразумевается перечень адресов и информации личного характера, а также фотографии, при этом публикация таких данных является "явной или замаскированной угрозой".

Из 24 обнародованных списков 20 можно свободно найти в интернете. Правительство Германии не назвало конкретных сайтов, сославшись на то, что разглашение этой информации затруднит работу Федерального ведомства по охране конституции. Министерство юстиции ФРГ недавно предложило выделить публикацию личных данных предполагаемых политических противников в отдельную уголовную статью.

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    Автор: Юлия Сеткова


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