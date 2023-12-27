В ФРГ определили виновных в военном преступлении в Украине

В рамках первого возбужденного в Германии расследования военного преступления в Украине против конкретных лиц следственные органы идентифицировали подозреваемых. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) заявил в интервью агентству dpa, опубликованном в среду, 27 декабря, что удалось определить личности российских военных, подозреваемых в прицельной в стрельбе по убегающим мирным жителям, а также ответственных офицеров.

"Если мы задержим виновных, то предъявим им обвинения, - приводит агентство слова министра. - А если этих людей задержит Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, то мы предоставим доказательства, с тем чтобы обвинения можно было успешно предъявить там". Бушман отметил, что согласно немецкому уголовно-процессуальному законодательству в случае военных и прочих серьезных преступлений обвинительные приговоры, как правило, не могут быть вынесены заочно.

Еще до того, как было открыто нынешнее расследование конкретного преступления, федеральная прокуратура Германии уже инициировала в марте 2022 года так называемое структурное расследование предполагаемых военных преступлений в ходе российской полномасштабной войны против Украины с целью получить первичные доказательства без конкретных обвиняемых. Они собирались, в частности, путем допроса свидетелей, которые получили убежище в Германии. Аналогичный подход применялся в отношении военных преступлений в Сирии, по которым уже вынесено несколько обвинительных приговоров.

Свидетелям мучительно вспоминать пережитое

Большой проблемой при расследовании, по словам министра юстиции ФРГ, стало то, что для людей, оказавшихся жертвами или свидетелями травматического опыта, зачастую представляют большие мучения вынужденные воспоминания о пережитом во время рассказов о нем. Чтобы убедить людей поделиться своим опытом с полицией, немецкие власти запустили обращения на украинском, русском и английском языках.

Марко Бушман также рассказал, что немецкие власти рассматривают возможность создания видеоролика с участием генерального прокурора Украины Андрея Костина, в котором он обратится к своим соотечественникам. Таким образом предполагается снизить барьеры у свидетелей, укрепить доверие к немецким властям, "чтобы люди могли открыться им, даже если пережили что-то очень плохое, о чем предпочли бы поскорее забыть".

Первое проводящееся в Германии расследование против конкретных лиц, причастных к военным преступлениям в Украине, касается обстрела и ранения гражданских лиц в Гостомеле под Киевом - в том числе одного гражданина Германии. По словам федерального прокурора Души Гмель (Duscha Gmel), речь идет о пяти подозреваемых.

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