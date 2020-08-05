В ФРГ и России растет число новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки в Германии вновь превысила отметку в 2000. Как сообщил Институт Роберта Коха (RKI) в четверг, 24 сентября, коронавирус выявлен еще у 2143 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 278 070. При этом почти 247 тыс. пациентов излечились, 9428 скончались от последствий вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 (на 19 больше, чем днем ранее).

Агентство dpa напомнило, что в минувшую субботу было зафиксировано 2297 новых случаев заражения в сутки, что стало наивысшим показателем с апреля 2020 года. При этом растет не только число тестов на коронавирус, но и процент положительных результатов тестирования. Как отмечалось в пресс-релизе, опубликованном RKI 23 сентября, на 38-й календарной неделе в стране было взято 1 085 518 тестов, из которых положительным оказались 1,19 процента. Как минимум в течение 9 последних недель эта квота не превышала 1 процент.

Тяжелой остается ситуация в Мюнхене. В столице Баварии в очередной раз была преодолена критическая отметка в 50 новых случаев заражения на сто тысяч населения в течение семи дней. Но фоне этого власти объявили об усилении ограничительных мер, которые вступают в силу с 1 октября.

Так, на ближайшие дни отменяются все большие мероприятия и торжества. На свадьбы или дни рождения, проводимые в закрытых помещениях, можно будет пригласить до 25 гостей и то только в том случае, если организаторы предоставят властям концепцию мер санитарно-гигиенической безопасности. Аналогичные мероприятия на открытом воздухе разрешены для 50 гостей. С 9 и до 23 часов вводится обязательное ношение масок в популярных у туристов местах старого города, в выходные дни запрещено употребление алкоголя в ночное время.

В России зафиксирован максимум заразившихся с июля

В России, по сообщениям оперативного штаба, число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом шестой день подряд превышает 6000 человек в сутки. За последние 24 часа SARS-CoV-2 заразились 6595 человек - наибольшее суточное число с 12 июля, когда вирус обнаружили у 6615 человек. Всего с начала пандемии вирус по официальным данным выявлен у 1 128 836 человек. Излечившимися считаются 929 829 пациентов



За минувшие сутки в России от последствий COVID-19 скончались 149 человек. Более ста летальных случаев фиксируются в стране третий день подряд. Всего же с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 19 948 пациентов.

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