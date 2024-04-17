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В ФРГ арестованы члены международной банды контрабандистов

Виталий Кропман
17 апреля 2024 г.

Члены банды вербовали состоятельных граждан из Китая и арабских стран. За перспективу получения постоянного вида на жительство в Германии те платили от 30 000 до 350 000 евро.

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Вид на жительство в Германии
Вид на жительство в ГерманииФото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance

Немецкие правоохранители в среду, 17 апреля, провели крупную операцию против членов международной банды контрабандистов. Обыски проводились в восьми федеральных землях,  арестованы десять человек, уточняет агентство AFP. Помимо контрабанды, они также обвиняются во взяточничестве и отмывании денег.

В общей сложности в банду входили 38 человек. В отношении них и 147 их клиентов, незаконно попавших в ФРГ, ведется расследование. Главные подозреваемые - два адвоката из Кельна, которые были арестованы во время обысков. Предполагается, что через свои юридические фирмы они вербовали состоятельных граждан из Китая и арабских стран. За перспективу получения постоянного вида на жительство в Германии те платили от 30 000 до 350 000 евро.

Адвокаты, как утверждается, использовали эти деньги, в частности, для создания фиктивных компаний. Однако значительная часть полученных сумм была использована для собственного обогащения.

Информация пришла из Китая

Поводом для расследования послужила информация из немецкого консульства в китайском  Кантоне, а также многочисленные сообщения банков о подозрительных случаях отмывания денег, заявил возглавляющий расследование прокурор Хендрик Тиммер (Hendrik Timmer). По информации агентства dpa, следственные действия начались в 2020 году, но некоторые из преступлений были совершены раньше - в 2016/2017 годах.

Местонахождение большинства из 147 человек, перевезенных бандой, в настоящее время неизвестно. В случае обнаружения их незаконные виды на жительство будут аннулированы пояснил Тиммер. Однако до тех пор, пока они числятся в списке подозреваемых и ведется расследование, их депортация будет приостановлена. Следователи надеются получить от них свидетельские показания.

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