В ФРГ 400 полицейских подозревают в праворадикальном настрое

В различных федеральных землях Германии в настоящий момент в отношении по меньшей мере 400 полицейских ведутся дисциплинарные разбирательства или расследования в связи с подозрением в праворадикальных взглядах. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает журнал Stern, опираясь на данные , полученные в ответ на запросы, которые в сотрудничестве с журналистами телеканала RTL были разосланы во все 16 земель ФРГ.

В публикации отмечается, что реальное число подобных разбирательств может быть существенно выше, поскольку четыре федеральные земли - Берлин, Мекленбург - Передняя Померания, Бремен и Тюрингия - не смогли предоставить журналистам актуальные данные в этой области.

Комментируя сообщение Stern и RTL, министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) заявил: "Полицейские, которые не стоят на фундаменте конституции, но разделяют вместо этого экстремистские взгляды, представляют собой большую опасность для демократии и правового государства (…) Я не хочу видеть этих людей в рядах полиции".

Со своей стороны уполномоченный правительства ФРГ в бундестаге по делам полиции Ули Грётч (Uli Grötsch), представляющий правящую партию СДПГ, также указал на угрозу, которую представляет правый экстремизм. "Мы живем во времена, когда правые экстремисты целенаправленно пытаются дестабилизировать органы полиции. Эта опасность велика как никогда. Для всей страны. А значит, и для полиции", - предупредил он.

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