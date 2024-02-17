Штайнмайер призвал немцев дать отпор врагам демократии

В нынешние выходные в Германии вновь запланированы массовые акции в поддержку демократии и против правого экстремизма. Президент ФРГ высоко оценил гражданскую активность населения.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал сограждан и впредь бороться против экстремизма и защищать демократию. "Давайте сообща дадим отпор врагам демократии. Не позволим экстремистам задавать тон и глумиться над институтами нашей демократии", - сказал он в видеообращении, обнародованном в субботу, 17 февраля.

По словам Штайнмайера, демократия нуждается в спорах, в том числе и между партиями, но в одном должно быть единодушие - в необходимости защиты самой демократии. "Нам нужно, чтобы демократы сплотились плечом к плечу. Не только сегодня, но и 365 дней в году. Давайте вместе стоять за свободную, мирную и дружественную Германию", - воззвал федеральный президент.

Штайнмайер высоко отозвался о многочисленных демонстрациях по всей стране в поддержку демократии и против правого экстремизма. "Дорогие сограждане, я впечатлен! Демократический центр общества полностью пробужден, и демократия жива. Подавляющее большинство в нашей стране сплоченно выступает против ненависти, насилия и экстремизма. И что важно: подавляющее большинство показывает это, оно видимо", - порадовался президент.

Массовые акции в поддержку демократии

После публикации материала исследовательской сети Correctiv о встрече представителей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с неонацистами и предпринимателями в конце ноября 2023 года, по всей Германии проходят массовые протесты против правого экстремизма. На этой встрече, по сведениям Correctiv, речь шла о возможности массового выдворения из Германии мигрантов.

В конце прошлой недели в одном только в Берлине на улицы вышли, по данным полиции, 150 тысяч человек. В эти выходные вновь пройдут массовые акции в целом ряде городов, в том числе в Магдебурге, Ханау и Зальцгиттере.

Смотрите также: