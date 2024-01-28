В Финляндии пройдет второй тур президентских выборов

Первый тур президентских выборов в Финляндии не выявил победителя - никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов. Во второй тур выйдут экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто.

В первом туре президентских выборов в Финляндии лидирует экс-премьер-министр Александр Стубб, кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии. По результатам подсчета 99,5 процента бюллетеней в ходе голосования, проведенного в воскресенье, 28 января, он набрал 27,2 процента голосов.

На втором месте - бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто, член левоцентристской партии "Зеленый союз", который баллотируется в качестве независимого кандидата - с 25,8 процента. Третьего результата добился Юсси Халла-ахо от националистической партии "Истинные финны" - 19 процентов.

Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50 процентов голосов, будет проведен второй тур выборов, в который выйдут лидеры первого тура Стубб и Хаависто. Он назначен на 11 февраля.

Явка на выборах составила 74,9 процента

По данным центральной избирательной комиссии, явка на первом туре президентских выборов составила 74,9 процента. Нынешнего президента Саули Ниинистё не было среди девяти кандидатов, поскольку он возглавляет страну уже два срока с 2012 года и не мог больше баллотироваться в президенты.

В ходе предвыборной кампании все кандидаты на высший государственный пост обещали в случае победы занять жесткую позицию по отношению к соседней России. Президент в Финляндии руководит внешней политикой и политикой безопасности в тесном сотрудничестве с правительством, представляет страну на встречах НАТО и является главнокомандующим силами обороны.

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