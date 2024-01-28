В Финляндии проходят президентские выборы

Финляндия отошла от политики нейтралитета. Все кандидаты в президенты выступают за жесткие отношения с Россией.

В Финляндии в воскресенье, 28 января, проходят очередные президентские выборы. Жители страны должны сделать выбор из девяти кандидатов. Нынешнего президента Саули Ниинистё среди них нет, поскольку он возглавляет страну с 2012 года и не может больше баллатироваться на высший государственный пост.

Два фаворита и возможная неожиданность

Главным претендентом на победу счиатется Александр Стубб - кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии. Ранее занимал пост премьер-министра (2014-2015 гг.) и главы МИД (2011-2014 гг.), в 2008 году был председателем ОБСЕ. Согласно последнему опросу, проведенному исследовательской компанией Taloustutkimus, Стубба могут поддержать 27% избирателей.

Его основной конкурент Пекка Хаависто - член левоцентристской партии "Зеленый союз", стабильно сохраняет второе место в предвыборной гонке с 23%. Он баллотируется в качестве независимого кандидата уже в третий раз. Хаависто возглавлял МИД Финляндии с 2019 по 2023 годы и вел переговоры об ускорении процесса вступления страны в НАТО.

Не исключено, что конкуренцию фаворитам может составить спикер парламента Юсси Халла-ахо, до 2021 года возглавлявший ультраправую партию "Истинные финны". Халла-ахо известен резкой критикой в адрес ЕС и правительства по вопросам миграционной политики. В январе политик сумел увеличить свой рейтинг с 10 до 18 процентов.

Финляндия отошла от традиционного нейтралитета

Президент Финляндии избирается прямым всеобщим голосованием на шесть лет и не может занимать пост более двух сроков подряд. Чтобы одержать победу, нужно набрать более 50% голосов. Если ни один из претендентов не получит такого результата, 11 февраля состоится второй тур, в который выйдут два кандидата с лучшими показателями. Президент обладает реальной властью в части формирования внешней политики и национальной политики безопасности. Он представляет страну на встречах НАТО и выступает в качестве верховного главнокомандующего.

Финляндия с началом российского вторжения в Украину оставила традиционную политику нейтралитета и баланса между Востоком и Западом. В 2023 году она присоединилась к НАТО, приняла решение о размещении американского контингента. В Москве этот шаг назвали посягательством на интересы России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у двух стран нет никаких споров и проблем, но они появятся в связи с присоединением Финляндии к альянсу.

Глава МИД: Попыток вмешательства в выборы извне не зафиксировано

Накануне президентских выборов министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна хорошо подготовлена на случай вмешательства России в этот процесс. Вместе с тем, указала она в интервью изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), не было обнаружено каких-либо попыток вмешательств или манипуляций. Финское население очень устойчиво, подчеркнула министр, заявив: "Мы не позволим никому извне что-либо диктовать нам". Все фавориты президентской гонки выступают за жесткий курс в отношении России.

Первые результаты голосования появятся около полуночи по местному времени. А 30 января должны быть объявлены официальные результаты первого тура президентских выборов.

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