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Соглашение по обороне откроет США военные объекты Финляндии

Павел Мыльников
19 декабря 2023 г.

США получат доступ к 15 военным объектам Финляндии, следует из соглашения двух стран. Документ необходимо одобрить финскому парламенту.

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Финские военные на полигоне под Хельсинки (фото из архива)
Финские военные на полигоне под Хельсинки (фото из архива)Фото: Alessandro Rampazzo/AFP

США и Финляндия в понедельник, 18 декабря, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В соответствии с документом североевропейская страна откроет для американских войск 15 военных объектов, включая казармы пограничной охраны и сил обороны, полигоны и склады.

Соглашение "существенно расширяет нашу способность" действовать сообща в любых ситуациях, подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Речь идет в том числе о совместных маневрах и иных формах взаимодействия войск, указывает агентство AFP. До вступления в силу документ должен получить одобрение финского парламента.

Финны продолжат инвестиции в собственную сферу обороны

В то же время Хельсинки не ожидает, что Вашингтон позаботится об обороне Финляндии, отметил Хяккянен. "Мы продолжаем инвестировать в нашу оборону и разделяем бремя в нашем регионе и за его пределами", - добавил глава финского Минобороны.

В 2022 году США заключили подобное соглашение с Норвегией, а в начале декабря - со Швецией. Переговоры на эту тему Вашингтон ведет и с Данией.

Путь Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия в мае 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. В апреле 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса, заявка Швеции пока не получила одобрения от Венгрии и Турции.

Президент России Владимир Путин в середине декабря в телеинтервью прокомментировал вступление Финляндии в НАТО. До этого шага у североевропейской страны не было проблем в отношениях с Москвой, однако теперь они появятся, заявил Путин. По его словам, РФ воссоздаст Ленинградский военный округ и сконцентрирует в нем "определенные воинские подразделения".

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