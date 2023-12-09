Финляндия начала проверку в отношении командира ДШРГ "Русич"

Хельсинки решает вопрос о начале расследования предполагаемых преступлений в Украине одного из лидеров ДШРГ "Русич" Петровского. Финское законодательство позволяет расследовать преступление, совершенное за границей.

Уголовная полиция Финляндии начала доследственную проверку в отношении российского неонациста Яна Петровского, сменившего имя в документах на Воислав Торден, которого подозревают в совершении террористических преступлений в Украине. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает финская медиакомпания Yle.

По сведениям издания, решение о начале полноценного расследования занимающийся этим делом заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе может принять уже в ближайшие дни на основе материалов, предоставленных украинскими властями. В них приводятся аргументы в пользу экстрадиции Петровского-Тордена в Украину, а также обоснования того, почему он подозревается в террористических преступлениях.

Преступления лидера ДШРГ "Русич" могут расследоваться в Финляндии

Как отмечает Yle, финское законодательство позволяет расследовать в Финляндии предполагаемое преступление, совершенное за границей, если это целесообразно "в интересах следствия и осуществления правосудия".

Накануне Верховный суд Финляндии отказал в выдаче Киеву русского неонациста, одного из лидеров воевавшей в Украине группировки "Русич", обосновав это условиями в украинских тюрьмах, которые, согласно заключению ЕСПЧ, нарушают третью статью Конвенции по правам человека.

Торден был освобожден из тюрьмы Вантаа, где находился после задержания в аэропорту при попытке вылететь в Ниццу 20 июля 2023 года, однако сразу после этого задержан погранслужбой на основании закона об иностранцах и помещен в изолятор временного содержания.

Ян Петровский был под этим именем включен в санкционный список ЕС, предполагавший запрет на въезд в страны Евросоюза. Он, однако, сменил имя и смог въехать в Финляндию по новым документам.

В санкционном списке ЕС отмечалось, что Петровский занимал должность командира неонацистской ДШРГ "Русич". Его подозревают в причастности к военным преступлениям в Донбассе в 2014-2015 годах, в частности Киев обвиняет его в жестоком обращении по отношению к пленным украинским солдатам.

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