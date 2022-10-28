В Евросоюзе сравнили речь Путина с Оруэллом

Именно Россия ведет незаконную войну против Украины, именно армия РФ стоит за зверствами и военными преступлениями против украинского гражданского населения, подчеркнули в ЕС.

"Оруэлловским" назвали в Еврокомиссии выступление Владимира Путина 27 октября. "В речи Путина неправильное есть правильное, правильное есть неправильное, правда есть ложь, а ложь есть правда", - заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе в пятницу, 28 октября.

Именно Россия ведет незаконную неспровоцированную войну против Украины, именно вооруженные силы РФ стоят за зверствами и военными преступлениями против гражданского населения Украины, женщин и детей, подчеркнула она. "Это Россия грубо нарушает международное право и Устав ООН, а ее агрессивные действия угрожают миру и безопасности не только в Европе, но и чреваты серьезными последствиями для всего мира", - указала Массрали.

Утверждения Путина о том, что Киев создает "грязную бомбу", представитель Еврокомиссии назвала необоснованными. "Россия, как и раньше, не может подкрепить свои обвинения какими-либо доказательствами", - сказала она, приведя в пример ложные заявления Москвы о разработке биологического оружия в Украине как попытку оправдать свое полномасштабное военное вторжение в эту страну 24 февраля.

"Если бы не Россия, этой войны бы не было. Москва могла бы закончить эту войну сегодня, если бы вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины", - резюмировала Набила Массрали.

27 октября президент РФ Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он заявил, в частности, что Россия не угрожала применить ядерное оружие, а лишь ответила на "ядерный шантаж" со стороны западных лидеров. Путин также повторил, что Украина якобы планирует использовать "грязную бомбу" и обвинить в этом Россию. Кроме того, президент РФ выказал абстрактные претензии к "западным оппонентам", подорвавшим, по его словам, некие "традиционные ценности".

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