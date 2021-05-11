В Евросоюзе и США осудили ракетные обстрелы Израиля

Евросоюз осудил ракетную атаку на Израиль и призвал немедленно прекратить насилие на территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа. Обстрел гражданского населения Израиля ракетами из сектора Газа совершенно неприемлем и ведет к дальнейшей эскалации насилия, цитирует представителя европейской дипломатии агентство dpa во вторник, 11 мая.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "глубокую озабоченность" из-за ракетных обстрелов, производимых с территории сектора Газа, контролируемого радикальным исламистским движением ХАМАС. "Несмотря на то, что шаги к деэскалации должны предпринять все стороны, Израиль, безусловно, имеет право защищать свое население и территорию от этих обстрелов", - заявил Блинкен.

Накануне представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что палестинские боевики в секторе Газа выпустили около 150 ракет в сторону Израиля, несколько десятков из них были перехвачены оборонной системой "Железный купол".

Обострение конфликта Израиля с палестинцами

Конфликт Израиля с палестинцами обострился после начала священного для мусульман месяца Рамадан, когда израильские силы безопасности запретили проведение традиционного вечернего сбора палестинцев в Старом городе Иерусалима. Позднее эскалации напряженности поспособствовала угроза выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме.

Горит дерево у мечети Аль-Акса

7 мая израильская полиция разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами, затем произошли столкновения палестинцев с полицейскими у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, при этом ранения получили более 220 человек, включая 17 стражей порядка.

10 мая в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками вновь пострадали сотни людей, около 50 были госпитализированы. После того, как начался ракетный обстрел, израильские военные в ответ обстреляли цели в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, в результате были уничтожены трое активистов движения ХАМАС. Органы здравоохранения в секторе Газа сообщили о 20 убитых палестинцах.

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