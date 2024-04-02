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В Германии наблюдается дефицит воды

Вера Фридрих
2 апреля 2024 г.

Германия в последние годы переживала сильные засухи. Ученые, оценив данные, полученные со спутников, сделали вывод, что общий показатель не так уж и плох, однако нехватка воды очевидна.

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Боденское озеро
Боденское озеро во время засухи 2022 годаФото: Felix Kästle/dpa/picture alliance

По состоянию на 2023 год общий дефицит воды в Германии составляет несколько миллиардов тонн, сообщил в конце марта Немецкий центр исследования Земли (Deutsches GeoForschungsZentrum, GFZ). Систематический мониторинг европейских стран на наличие водных ресурсов проводится с 2002 года. И с того времени общий запас воды постоянно сокращается - дефицит в целом по Европе уже составляет около 100 миллиардов тонн. 

Общий запас воды как показатель, используемый исследователями, учитывает ледники, снег, влажность почвы, грунтовые воды, реки, озера, водохранилища. В целом ситуация с водным запасом особенно заметно ухудшилась в Гренландии и Антарктиде. "Год за годом Гренландия теряет около 224 миллиардов тонн льда. Антарктида, где намного холоднее, - 138 миллиардов тонн", - сообщают специалисты потсдамского Центра исследования Земли GFZ. 

Германия в последние годы переживала сильные засухи. Ученые GFZ, оценив данные, полученные со спутников Grace-Follow-On, сделали вывод, что общий показатель объема запасов воды в ФРГ выровнялся в 2023 году - по сравнению со средним долгосрочным. Однако около десяти миллиардов тонн воды все еще не хватает. "Для сравнения: Боденское озеро вмещает около 48 миллиардов тонн воды", - указывают потсдамские исследователи.

Ученые GFZ рекомендуют всем, кому интересно узнать подробнее о состоянии водных ресурсов, зайти на новый портал Globalwaterstorage.info. Изучив анимированный график, можно составить представление о том, "как общий объем запасов воды в Европе начиная с 2002 года становится все меньше и меньше".

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