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В Европе заблокирован ряд российских Telegram-каналов

Алексей Волошинов
28 декабря 2024 г.

Telegram-каналы РИА "Новости", "Известия", RT, "Россия 1", "Российская газета", "Первый канал" и НТВ перестали открываться у пользователей в Европе.

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Логотип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера TelegramФото: Infinity News Collec/imagebroker/IMAGO

Telegram-каналы сразу нескольких российских государственных СМИ перестали открываться у пользователей в Европе. Об этом стало известно в субботу, 28 декабря.

При попытке открыть с территории ряда европейских стран каналы агентства РИА "Новости", изданий "Известия" и "Российская газета", а также телеканалов RT, "Россия 1", "Первый канал" и НТВ, появляется уведомление: "Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство".

Как сообщает издание "Медуза", с подобными проблемами столкнулись пользователи из Латвии, Литвы, Германии, Нидерландов и Франции. РИА "Новости" со ссылкой на корреспондентов пишет, что канал агентства также не открывается в Польше, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Греции и Италии.

В ЕС запретили вещание нескольких связанных с РФ СМИ

В середине мая 2024-го Совет ЕС запретил вещание четырех СМИ, связанных с Россией, которые, по мнению органа, "распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины".

Под запрет попали РИА "Новости", "Известия", "Российская газета" и базирующийся в Чехии связанный с Виктором Медведчуком интернет-портал Voice of Europe. Все эти СМИ, как следует из сообщения, "находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации".

В Совете ЕС тогда уточнили, что согласованные меры не помешают попавшим под ограничения СМИ и их сотрудникам осуществлять на территории Евросоюза любую деятельность, кроме вещания.

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