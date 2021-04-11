 В Европарламенте хотят предостеречь Москву из-за Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2021

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Европа

В Европарламенте хотят предостеречь Москву из-за Украины

Москве следует направить "недвусмысленное послание" из-за маневров у границ Украины, считает Манфред Вебер. Евродепутат предложил увязать эксплуатацию "Северного потока - 2" с действиями РФ.

Российская военная техника

Российская военная техника

Российскому руководству необходимо направить "недвусмысленное послание" в свете обострения ситуации на границе с Украиной. Такое мнение глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) высказал в интервью изданиям Redaktionsnetzwerks Deutschland, обнародованном в понедельник, 19 апреля. Происходящее в регионе вызывает все больше обеспокоенности с каждым днем, указал он.

Президент РФ Владимир Путин пытается "создать картину правдоподобной угрозы и продемонстрировать силу", считает евродепутат. По мнению Вебера, это представляет подлинную опасность для Евросоюза в сочетании с такими действиями российской стороны, как "кибератаки, кампании по дезинформации и убийства".

Возможны последствия для "Северного потока - 2"

Европарламентарий не обошел вниманием строящийся газопровод "Северный поток - 2". Усиление напряженности на востоке Украины не должно остаться без последствий для проекта, подчеркнул Вебер. Газопровод не отвечает европейским интересам, поскольку усиливает энергетическую зависимость ЕС от России, добавил он. Вебер предложил увязать возможность проведения газа по "Северному потоку - 2" с будущим поведением Москвы.

Австрия против новых санкций по РФ

Между тем Австрия высказалась против новых санкций в отношении России из-за наращивания военного контингента у украинских границ. "Нам следует способствовать деэскалации и стимулировать диалог", - указал австрийский министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг. Вместе с тем Вена видит в перемещении российских сил к украинским границам "опасную игру с огнем".

Сообщения о стягивании войск РФ к границе с Украиной появились в начале апреля. Ряд высокопоставленных чиновников США и Евросоюза уже выразили обеспокоенность такой ситуацией. Уполномоченный правительства Германии по России призвал Кремль внести ясность относительно маневров. А президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты помочь отразить агрессию России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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