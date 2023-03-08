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Фото: picture-alliance/dpa
ПолитикаЭстония

В Эстонии россиян и белорусов лишили права носить оружие

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

По новым правилам владеть оружием в Эстонии смогут лишь граждане республики и стран НАТО и ЕС. Решение эстонских властей распространяется и на физических, и на юридических лиц.

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В Эстонии граждане России и Беларуси лишены права носить оружие. Президент Эстонии Алар Карис в среду, 8 марта, обнародовал поправки к законодательству, согласно которым владеть оружием впредь смогут лишь граждане республики, а также граждане государств - членов ЕС и НАТО.

"Отныне разрешения на ношение оружия в Эстонии будут выдаваться только гражданам Европейского Союза и государств-членов НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или проживающим в Эстонии на основании вида на жительство", - сообщила канцелярия президента.

Новые правила затронут 683 гражданина других стран, в основном России и Беларуси, а также 595 лиц без гражданства, постоянно проживающих в Эстонии. Им придется либо продать, либо сдать оружие полиции, иначе ими займутся органы правопорядка. Решение распространяется и на физических, и на юридических лиц.

Сроки действия разрешений

Разрешения, выданные лицам без гражданства, действительны до даты, указанной в разрешении, то есть максимум пять лет. Разрешения для других иностранцев действительны в течение одного года.

Ходатайствовать о разрешении на владение огнестрельным оружием может лишь иностранец, хорошо владеющий эстонским языком, поскольку отныне экзамен по оружию будет полностью проводиться на эстонском.

Скорректированный закон "Об оружии" вступает в силу с 15 марта.

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