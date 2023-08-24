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В ЕС сомневаются в шансах освободить всю территорию Украины

Александра Иванова
24 августа 2023 г.

Война в Украине остается войной на истощение, победителя в которой сейчас определить нельзя, заявил глава комитета ЕС по военным делам Роберт Бригер.

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Бои под Донецком, август 2023 года
Бои под Донецком, август 2023 годаФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Военное руководство Евросоюза скептически оценивает возможность освободить все оккупированные Россией территории Украины. "Остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами", - заявил председатель комитета ЕС по военным делам (EUMC) генерал Роберт Бригер в интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 24 августа.

Председатель комитета ЕС по военным делам (EUMC), генерал Роберт Бригер (фото из архива)
Председатель комитета ЕС по военным делам (EUMC), генерал Роберт БригерФото: Ondrej Deml/CTK/picture alliance

По оценке австрийского военного эксперта, контрнаступление Украины, ведущееся с июня, пока не принесло существенных результатов. "Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны, - добавил Бригер. -  Количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, невелико. С другой стороны, у России были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии".

Нынешнюю ситуацию глава комитета ЕС по военным делам считает войной на истощение, победителя в которой определить невозможно. "Хотелось бы, чтобы эта война окончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя", - констатирует Роберт Бригер в интервью. По его мнению, Россия способна вести войну в Украине "еще очень продолжительное время", а военные возможности Москвы не сильно пострадали от санкций Запада. "К тому же, Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава", - говорит генерал, указывая, что в этих сферах Москва имеет явное преимущество перед Киевом.

Комитет Евросоюза по военным делам - это высший военный орган Европейского Союза, в котором заседают начальники генштабов всех стран - членов ЕС.

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