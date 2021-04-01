 В ЕС осудили проведение Россией призывной кампании в Крыму | Новости из Германии о Европе | DW | 01.04.2021

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Европа

В ЕС осудили проведение Россией призывной кампании в Крыму

Очередная кампания по призыву жителей незаконно аннексированного полуострова в вооруженные силы Российской Федерации является "нарушением международного гуманитарного права", - заявили в Евросоюзе.

Российские призывники (Фото из архива)

Российские призывники (Фото из архива)

В Евросоюзе назвали "нарушением международного гуманитарного права" тот факт, что Россия начала очередную кампанию "в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе по призыву жителей полуострова в вооруженные силы Российской Федерации". Соответствующее заявление опубликовала в четверг, 1 апреля, Европейская служба внешних связей.

Евросоюз, отмечено в документе, "призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове". В заявлении также упоминается, что ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма. "Европейский союз непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в европейском внешнеполитическом ведомстве.

В Крыму ужесточают преследование уклонистов

В России 1 апреля стартовал весенний призыв в армию. По данным Минобороны РФ, он продлится до 15 июля. За это время в 83 российских субъектах планируется поставить под ружье 134 500 человек.

После незаконной аннексии Крыма власти РФ стали призывать жителей полуострова в российскую армию. По данным аналитика Крымской правозащитной группы Александра Седова, за 2020 года в Крыму было призвано в вооруженные силы России около 6300 человек. В то же время власти усиливают уголовное преследование крымчан, отказывающихся идти на службу в российскую армию. По словам Седова, которое приводит агентство Укринформ, если за период с 2015 по 2019 годы в крымские суды было передано 82 дела за отказ от службы в российской армии, то только в одном 2020 году таких дел стало 81.

Всего же, по данным крымских правозащитников, из оккупированного Крыма с 2014 года в российскую армию незаконно призвали более 28 тысяч жителей полуострова.

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    Автор: Галина Петровская


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