В ЕС осудили проведение Россией призывной кампании в Крыму

В Евросоюзе назвали "нарушением международного гуманитарного права" тот факт, что Россия начала очередную кампанию "в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе по призыву жителей полуострова в вооруженные силы Российской Федерации". Соответствующее заявление опубликовала в четверг, 1 апреля, Европейская служба внешних связей.

Евросоюз, отмечено в документе, "призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове". В заявлении также упоминается, что ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма. "Европейский союз непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в европейском внешнеполитическом ведомстве.

В Крыму ужесточают преследование уклонистов

В России 1 апреля стартовал весенний призыв в армию. По данным Минобороны РФ, он продлится до 15 июля. За это время в 83 российских субъектах планируется поставить под ружье 134 500 человек.

После незаконной аннексии Крыма власти РФ стали призывать жителей полуострова в российскую армию. По данным аналитика Крымской правозащитной группы Александра Седова, за 2020 года в Крыму было призвано в вооруженные силы России около 6300 человек. В то же время власти усиливают уголовное преследование крымчан, отказывающихся идти на службу в российскую армию. По словам Седова, которое приводит агентство Укринформ, если за период с 2015 по 2019 годы в крымские суды было передано 82 дела за отказ от службы в российской армии, то только в одном 2020 году таких дел стало 81.

Всего же, по данным крымских правозащитников, из оккупированного Крыма с 2014 года в российскую армию незаконно призвали более 28 тысяч жителей полуострова.

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