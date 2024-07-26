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ЕС начал расследование из-за дефицита бюджета у семи стран

Алексей Волошинов
26 июля 2024 г.

Совет ЕС установил наличие чрезмерного дефицита бюджета у Франции, Бельгии, Италии, Венгрии, Мальты, Польши и Словакии.

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Флаг Евросоюза (фото из архива)
Флаг Евросоюза (фото из архива)Фото: Ardan Fuessmann/IMAGO

Совет ЕС официально начал процедуру расследования в отношении семи стран Евросоюза из-за чрезмерного дефицита их бюджета. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета в пятницу, 26 июля.

В числе стран с чрезмерным бюджетом дефицита оказались Бельгия, Франция, Италия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия. У всех у них бюджетный дефицит в прошлом году оказался выше 4% от ВВП, в то время как, согласно правилам ЕС, его максимальное допустимое значение составляет 3 процента.

Так, бюджетный дефицит Бельгии за 2023 год составил 4,4% ВВП, Польши - 5,1%, Франции - 5,5%, а Италии - 7,4% - это самый высокий показатель из семи стран, в отношении которых проводится расследование.

Из сообщения следует, что до конца года Еврокомиссия должна будет составить список рекомендаций государствам-членам ЕС "для принятия эффективных мер по исправлению их дефицита". "Рекомендации могут содержать корректирующий бюджетный курс, выраженный в цифрах, и крайний срок для их исполнения", - пояснили в Совете ЕС. Ожидается, что ЕК предоставит рекомендации в ноябре.

Европарламент утвердил новые правила о бюджетном дефиците ЕС

В апреле 2024 года Европейский парламент утвердил реформу бюджетных правил Евросоюза. Благодаря изменениям, государства-члены с высоким уровнем задолженности получат большую гибкость в сокращении долгов и дефицита бюджета.

В новых правилах остается требование о том, что общий долг не должен превышать 60% ВВП. А государства с внешней задолженностью более 90% будут обязаны ежегодно сокращать ее коэффициент на 1 процентный пункт. Государства с показателем 60-90% - на 0,5 процентного пункта.

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