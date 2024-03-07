Первое "добро" на продление свободной торговли ЕС с Украиной

Комитет Европарламента по международной торговле одобрил продление режима свободной торговли с Украиной и Молдовой. Теперь за это должен проголосовать весь Европарламент. В законе есть и новые условия.

Депутаты Европарламента в Комитете по международной торговле одобрили продление мер по либерализации торговли Европейского Союза с Украиной и Молдовой. В четверг, 7 марта, за это проголосовали 26 членов комитета, 10 высказались против, один воздержался. Следующим шагом будет голосование в Европейском парламенте, которое состоится на пленарной неделе с 11 по 14 марта в Страсбурге.

В предложение продлить временную приостановку импортных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года внесены новые условия. Так, законодательство наделяет Еврокомиссию полномочиями принимать экстренные меры в случае значительных сбоев из-за украинского импорта на рынке Евросоюза или отдельных его стран. Предусмотрено также чрезвычайное ограничение "для особо чувствительной" сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц и сахара, сообщили в пресс-службе Европарламента. Таким образом, если объем импорта этих продуктов превысит средние показатели 2022 и 2023 годов, пошлины будут введены вновь. "Это хороший баланс между продолжением нашей жизненно важной поддержки Украины и необходимой защитой своих рынков", - полагает латвийская депутатка Сандра Калниете.

По Молдове голосовали отдельно

Комитет по международной торговле отдельно проголосовал за приостановку всех пошлин на импорт из Молдовы еще на один год. Поддержали эту меру 28 депутатов, 2 выступили против, 6 воздержались.

Если Европарламент примет это решение в первом чтении, то Совет ЕС официально утвердит регламент, и он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, обеспечивает украинским компаниям преференциальный доступ на рынок ЕС с 2016 года. После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел в действие автономные торговые меры, которые с июня 2022 года обеспечивают беспошлинный доступ всех украинских товаров на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и истекают 5 июня 2024 года.

С тех пор в соседних с Украиной странах прошло несколько волн фермерских протестов против доступа украинской агропродукции на местные рынки, а Еврокомиссия ввела временные экстренные меры по ограничению ввоза и выплатила странам компенсации. 31 января 2024 года Еврокомиссия предложила продлить беспошлинный режим с Украиной и Молдовой еще на год на фоне того, что Россия целенаправленно атакует украинское производство продовольствия, а также речную и морскую транспортную инфраструктуру.

По данным Брюсселя, общий объем импорта Евросоюза из Украины составил 24,3 млрд евро за 12 месяцев с октября 2022 по октябрь 2023 года. Для сравнения: в 2021-м годовой показатель достигал 24 млрд евро.

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