 В Ереване протестующие провели митинг прямо в здании правительства | Новости из Германии о Европе | DW | 01.03.2021

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Европа

В Ереване протестующие провели митинг прямо в здании правительства

Противники премьера Никола Пашиняна ворвались в здание правительства и после небольшого митинга покинули его. Президент Армении призвал политические силы к переговорам о выходе из кризиса.

Протестующие в Ереване 27 февраля 2021 года

Фото из архива: протесты в Ереване 27 февраля 2021 года

В Ереване в понедельник, 1 марта, в одно из зданий правительственного комплекса ворвались протестующие, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Группа оппозиционеров провела акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав антиправительственные лозунги, протестующие покинули здание.

Позже, как сообщил корреспондент "Интерфакса", демонстранты ворвались в здание районной администрации центра города Еревана, где скандировали лозунги против премьера Никола Пашиняна. "Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", - передает агентство слова одного из координаторов акции Айка Мамиджаняна. Полиция не препятствовала действиям демонстрантов. Затем активисты беспрепятственно покинули здание и продолжили шествие по Еревану.

Ранее Пашинян объявил, что 1 марта пройдет митинг и шествие его сторонников в защиту демократического и конституционного строя в Армении.

Президент Армении призвал к переговорам о выходе из кризиса

Внутриполитическая ситуация в Армении обострилась после заявления Генерального штаба Вооруженных сил страны с требованием отставки Пашиняна, уволившего замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Заявление Генштаба, где утверждается, что премьер отныне не в состоянии обеспечить безопасность страны, подписали около 40 генералов и высших офицеров армии.

26 февраля в Ереване начались антиправительственные акции протеста, перед зданием парламента вырос палаточный городок, движение на прилегающем проспекте Баграмяна заблокировано.

Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы в стране к терпимости и солидарности и выступил с предложением организовать обсуждение для поиска путей выхода из внутриполитического кризиса.

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  • Безрезультатные переговоры

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    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:34

Протесты в Ереване: митингующие требуют отставки Пашиняна

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