В Ереване протестующие провели митинг прямо в здании правительства

В Ереване в понедельник, 1 марта, в одно из зданий правительственного комплекса ворвались протестующие, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Группа оппозиционеров провела акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав антиправительственные лозунги, протестующие покинули здание.

Позже, как сообщил корреспондент "Интерфакса", демонстранты ворвались в здание районной администрации центра города Еревана, где скандировали лозунги против премьера Никола Пашиняна. "Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", - передает агентство слова одного из координаторов акции Айка Мамиджаняна. Полиция не препятствовала действиям демонстрантов. Затем активисты беспрепятственно покинули здание и продолжили шествие по Еревану.

Ранее Пашинян объявил, что 1 марта пройдет митинг и шествие его сторонников в защиту демократического и конституционного строя в Армении.

Президент Армении призвал к переговорам о выходе из кризиса

Внутриполитическая ситуация в Армении обострилась после заявления Генерального штаба Вооруженных сил страны с требованием отставки Пашиняна, уволившего замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Заявление Генштаба, где утверждается, что премьер отныне не в состоянии обеспечить безопасность страны, подписали около 40 генералов и высших офицеров армии.

26 февраля в Ереване начались антиправительственные акции протеста, перед зданием парламента вырос палаточный городок, движение на прилегающем проспекте Баграмяна заблокировано.

Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы в стране к терпимости и солидарности и выступил с предложением организовать обсуждение для поиска путей выхода из внутриполитического кризиса.

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