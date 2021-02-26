 Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба Вооруженных сил | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2021

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Мир

Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба Вооруженных сил

Премьер Армении Пашинян добивался отставки начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Президент Саркисян вернул проект указа об отставке с возражениями. А в Ереване вновь требуют отставки Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян (фото из архива)

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Предложение об отставке, которой добивался премьер-министр Никол Пашинян, было изучено правительством, парламентскими и непарламентскими силами, а также высшим командным составом ВС, сообщается в заявлении на сайте главы государства в субботу, 27 февраля.

Проект указа об отставке Гаспаряна в корне противоречит Конституции страны, отмечается в заявлении. Президент Армении принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами, и не защищает ни одну из политических сил, подчеркивается в документе. Саркисян в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями.

Премьер заявил о попытке путча

Никол Пашинян несколькими днями ранее заявил о попытке военного переворота в стране. Его слова были вызваны заявлением Генштаба Вооруженных сил Армении с требованием отставки премьера. Глава правительства освободил от должности начальника ГШ ВС.

Между тем, в столице Армении проходит очередной митинг с требованием отставки премьер-министра. Демонстранты собрались у сцены, сооруженной на проспекте Баграмяна, где расположено здание парламента. Одна из главных транспортных артерий Еревана перекрыта с 25 февраля, около парламента развернут палаточный городок.

Массовые протесты в Ереване и других городах Армении начались после подписания премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. В соответствии с документом, вооруженные силы Азербайджана и Армении остались на занимаемых позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещены российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе контролирует пограничная служба ФСБ России.

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  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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