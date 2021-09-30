В Ереване арестован бывший министр обороны Армении

Суд общей юрисдикции в Ереване в четверг, 30 сентября, принял решение об аресте занимавшего эту должность в 2018-2020 годах. Ходатайство об этом представила Служба национальной безопасности республики, считающей генерала виновным в хищениях в особо крупных размерах. По данным СНБ, Тоноян, вместе с главой компании-поставщика вооружения для армянской армии Давидом Галстяном, обвиняется в хищениях почти на 4,7 миллиона долларов.

Адвокаты обвиняемых заявляют, что их подзащитные виновными себя не признают. Кроме того, они считают необоснованными ходатайства о применении ареста в качестве меры пресечения.

Присвоили деньги за непригодные ракеты?

По сообщениям армянских СМИ, накануне, в среду, в квартирах Давида Тонояна, а также замначальника генштаба ВС Армении Степана Галстяна прошли обыски. Пока СНБ официально сообщает о задержании только бывшего министра Давида Тонояна и главы компании-поставщика Давида Галстяна. По сообщению пресс-центра СНБ, они задержаны в рамках "расследования уголовного дела о злоупотреблениях должностными полномочиями и должностных подлогах" и привлечены в качестве обвиняемых.

По сути новое дело стало продолжением старого уголовного дела о поставках в страну некачественных ракет. Так, по данным СНБ, задержанный ранее по этому делу бывший начальник управления армейской авиацией знал, что компания-поставщик ввозила в страну ракеты с просроченными сроками годности, но это не стало для него препятствием для их закупки. За негодные ракеты из госбюджета было выплачено 4,7 млн долларов. А прошлогодние боевые действия в Нагорном Карабахе показали, что эти ракеты использовать было невозможно.

Между тем, еще один бывший министр обороны Армении, а ныне глава оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения") в парламенте Сейран Оганян выступил с заявлением, что непригодные для использования ракеты хранились на складах минобороны в ожидании утилизации поставщиком с 2011 года. Однако, по его словам, вместо утилизации ракеты были приняты на баланс вооруженных сил, причем, значительно позже - после прихода к власти Никола Пашиняна. Тогда же министром обороны был назначен Давид Тоноян.

В СНБ не исключают, что в деле могут появиться и новые фигуранты из числа высокопоставленных офицеров минобороны. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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