В Египте начались трехдневные президентские выборы

Авторитарный президент Ас-Сиси баллотируется на третий президентский срок. С момента прихода к власти президент самым жестким образом расправляется с оппозицией.

В Египте в воскресенье, 10 декабря, начались президентские выборы, которые продлятся три дня. Авторитарный глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси баллотируется на третий срок. Наблюдатели не сомневаются в его переизбрании. На выборах 2014 и 2018 годов ас-Сиси одержал победу, набрав, по официальным данным, по 96 процентов голосов.

У трех альтернативных кандидатов нет никаких шансов на победу. Наиболее серьезный конкурент ас-Сиси снял под давлением свою кандидатуру еще в октябре. Официальные результаты голосования будут объявлены 18 декабря.

Критики называют эти выборы обманом после десятилетий подавления диссидентов. В то же время государственные СМИ называют их шагом к политическому плюрализму и призывают граждан прийти на избирательные участки.

Подавление оппозиции

Абдель-Фаттах ас-Сиси, свергнувший в 2013 году президента от исламистского движения "Братья-мусульмане" Мохаммеда Мурси, с момента прихода к власти самым жестким образом расправляется с оппозицией. Под предлогом борьбы с терроризмом под стражу взяты тысячи исламистов, активистов и блогеров.

Египет - страна с населением в 106 млн человек - находятся в состоянии глубокого экономического кризиса, страдает от хронической нехватки финансовых средств и пытается не допустить, чтобы на ее территорию перекинулся кровопролитный конфликт с территории соседнего сектора Газа.

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