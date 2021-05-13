В Думу внесен законопроект об открытии российских филиалов IT-компаний

В Государственную думу РФ внесен законопроект, обязывающий иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей открывать российские представительства. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил один из инициаторов предложения, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
Возможные штрафные меры
В случае отказа IT-компаний с более чем полумиллионной аудиторией в России создавать юридическое лицо в РФ и открывать личный кабинет на сайте Роскомнадзора к ним будут применяться штрафные меры вплоть до полной или частичной блокировки, указывается в документе.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность введения запрета на поисковую выдачу, ограничения приема платежей от российских пользователей и запрет на распространение российской рекламы, а также рекламы соответствующего ресурса. Предполагается также информировать россиян о нарушении сервисами российского законодательства и запрещать сбор персональных данных пользователей.
В Госдуме указали на злоупотребление IT-корпорациями монопольным положением
Как отметил Хинштейн, российские филиалы IT-гигантов должны будут "в полном объеме представлять (их. - Ред.) интересы и отвечать за их деятельность - в том числе в государственных и судебных инстанциях".
По его мнению, в настоящее время международные IT-концерны злоупотребляют "своим монопольным положением", распространяя "наиболее общественно-опасную информацию", такую как "детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма. При этом предъявить нарушителям претензии практически невозможно". Открытие российских филиалов вынудит их "соблюдать законодательство" РФ, добавил депутат.
Хинштейн надеется, что законопроект будет утвержден до конца весенней сессии Госдумы. Последнее пленарное заседание должно состояться 24 июня.
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Автор: Сергей Елкин