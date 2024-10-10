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В Думе заявили об острой нехватке крематориев в России

Олег Соколенко
10 октября 2024 г.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявила, что в России возникла острая нехватка крематориев и "других ритуальных объектов". Российские регионы резко увеливают расходы на расширение кладбищ.

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Похороны участника войны в Украине в Красноярске
Похороны участника войны в Украине в КрасноярскеФото: Andrei Samsonov/TASS/imago images

В России остро не хватает крематориев и "других ритуальных объектов", заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Об этом в четверг, 10 октября, сообщила российская "Парламентская газета".

По словам Разворотневой, в крупных городах РФ - таких, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург - до 70 процентов умерших сжигают в крематориях. "Зачастую люди с окраин вынуждены ехать в федеральные центры, чтобы воспользоваться услугой кремации. А это лишние деньги, лишний стресс, лишнее время в очередях и так далее", - посетовала депутат.

Причиной она назвала принятый в 1996 году федеральный закон "О погребении и похоронном деле", который разрешает заниматься погребением только ритуальным организациям. "То есть невозможно создание частных крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны", - сказала Разворотнева.

Парламентарий считает, что решением проблемы могли бы стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства. Бизнес "готов влиться" в новую отрасль, и прецеденты в России уже есть, сказала Разворотнева. По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и отправлен экспертному сообществу "для обсуждения и детального анализа".

РФ увеличила втрое госрасходы на расширение кладбищ

Регионы РФ в 2023 году, по официальным данным, потратили на расширение кладбищ более 225 млн руб. - это вдвое больше, чем в 2022 году и почти в шесть раз больше, чем в 2020-м. Предвоенные годы принесли России рекордную смертность со времен Второй мировой войны: в период пандемии коронавируса, в 2020-2021 годах, число умерших выросло на 35 процентов. Официально от COVID-19 умерли680 тысяч человек, а по неофициальным оценкам - больше миллиона. Но даже за два года пандемии на расширение кладбищ в России потратили в два раза меньше, чем за два года войны.

Официальная статистика не показывает всплеска смертности из-за войны в Украине. По данным Росстата, число умерших сократилось в 2022 году на 22 процентов, а в 2023-м - еще на 7,6 процента. И только в 2024 году смертность начала расти - на 4,5 процента, или 27 тысяч человек за январь-апрель. 

Между тем независимые оценки числа погибших в Украине солдат значительно выше. Так, издание "Медуза", проанализировав реестр наследственных дел, оценило их в 120 тысяч. Журналисты BBC и "Медиазоны" установили имена более 58 тысяч погибших в Украине российских солдат. Издание "Важные истории" оценило масштабы потерь на основе избыточной смертности и назвало цифру в 71 тысячу погибших российских мужчин. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших военных РФ. А канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Россия теряет в Украине убитыми и ранеными 24 тысячи солдат в месяц.

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