 Россия обновила максимум по смертям от коронавируса | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2021

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Россия

Россия обновила максимум по смертям от коронавируса

Суточное количество летальных исходов от ковида в России превышает 1,2 тысячи уже пятый день подряд. Число заражений остается на уровне 40 тысяч в день.

В московской клинике

В России обновлен максимум по суточному количеству смертей от коронавируса. За последние сутки в стране от коронавирусной инфекции умер еще 1241 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в субботу, 13 ноября. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве (97), Санкт-Петербурге (70) и в Московской области (53).

Суточное количество летальных исходов в России превышает 1200 уже пятый день подряд. Предыдущий максимум был установлен 10 ноября (1239). Накануне от последствий коронавирусной инфекции скончались 1235 человек. В целом за все время пандемии в России от коронавируса умерли уже 254 167 человек. Оперштаб в своей статистике учитывает лишь те случае, когда ковид стал непосредственной причиной смерти.

За последние сутки в России заразились коронавирусом еще 39 256 человек. Более одной тысячи заражений зарегистрировано в четырех регионах - в Москве (4185), Санкт-Петербурге (3273), Московской области (2891) и Самарской области (1790).

С начала пандемии в России коронавирусом заразились уже более 9 млн человек. На фоне ухудшения эпидемиологической власти России ситуации вводят QR-коды в общественном транспорте, в кафе и магазинах.

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    Автор: Андрей Гурков


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