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Карета скорой на месте нападения на посетителей фитнес-студии в Дуйсбурге
Карета скорой на месте происшествия в ДуйсбургеФото: Justin Brosch/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

В Дуйсбурге неизвестный напал на посетителей фитнес-студии

Александра Иванова
10 мин. назад

Предположительно, злоумышленник, напавший на посетителей фитнес-студии в центре Дуйсбурга, был вооружен ножом. Ему удалось скрыться.

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В городе Дуйсбурге в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия во вторник, 18 апреля, как минимум четыре человека пострадали при нападении на посетителей фитнес-студии, расположенной напротив ратуши, в центре города. По сведениям агентства AFP, предположительно злоумышленник был вооружен ножом.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь полиции, пострадавшие, получившие тяжелые ранения, были доставлены в больницу. Жизнь троих раненых находится в опасности, говорится на странице полиции Дуйсбурга в Twitter. Все раненые - граждане Германии, уточняет пресс-служба полиции.

К вечеру 18 апреля полиция продолжала поиски свидетелей нападения, однако призывала граждан не приближаться к месту происшествия на улице Шваненштрассе. Указывается, что злоумышленнику удалось скрыться. К моменту публикации материала DW полиция еще не сообщила дальнейших деталей касательно его личности и предполагаемого мотива нападения.

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