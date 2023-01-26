В ФРГ предъявлены обвинения палестинцу за убийства в поезде

33-летний палестинец без гражданства решением суда помещен в СИЗО. Накануне он убил ножом двух и ранил еще пятерых человек в поезде, следовавшем из Киля в Гамбург.

После смертоносного нападения с ножом на пассажиров регионального поезда в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, предполагаемый преступник в четверг, 26 января, решением суда арестован и помещен в СИЗО по обвинению в двойном убийстве лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, и покушении на убийство по четырем пунктам, сообщил представитель прокуратуры в городе Итцехо.

33-летний палестинец без гражданства накануне напал с ножом на пассажиров поезда, следовавшего из Киля в Гамбург. В результате погибли 17-летняя девушка и 19-летний юноша, знакомые друг с другом, два человека получили опасные для жизни ранения и еще три - тяжелые. Пассажирам удалось самостоятельно обезвредить подозреваемого, который был задержан полицией по прибытии поезда на вокзал города Брокштедт.

Подоплека случившегося остается неясной. В то же время представитель прокуратуры подчеркнул, что нет ни малейших оснований связывать случившееся с терроризмом. Согласно сообщениям, арестованный ныне палестинец Ибрахим А. приехал в Германию в 2014 году. С 2015 года он неоднократно задерживался полицией в Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге в том числе и за насильственные преступления. Ибрахим А. только 19 января был освобожден из гамбургского СИЗО.

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