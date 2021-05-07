 В ДТП на юге Турции погибли россияне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.08.2021

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Мир

В ДТП на юге Турции погибли россияне

Автобус с 22 туристами из России перевернулся в турецкой провинции Анталья. Минимум 3 человека погибли, сообщило генконсульство РФ. Пострадавших доставили в местные больницы.

Проблесковый маячок на полицейском автомобиле

В турецкой провинции Анталья в понедельник, 2 августа, перевернулся автобус с 22 туристами из России. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 гражданина РФ, сообщило генеральное консульство России в Анталье.

Дипведомство не приводит точное количество пострадавших, однако отмечает, что пятеро туристов получили тяжелые ранения, двое из них находятся в реанимации. В то же время телеканал CNN Türk сообщает, что 16 человек пострадали и доставлены в местные больницы.

Полиция: автобус выехал на встречную полосу

По предварительным сведениям полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате автобус выехал на встречную полосу и перевернулся.

Пассажиры автобуса ехали в аэропорт Антальи, откуда должны были вылететь в Самару, уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на туроператора "Интурист". На момент публикации неизвестно, сколько пассажиров являлись жителями Самарской области. Губернатор региона Дмитрий Азаров заверил, что местные власти окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших.

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    Автор: Мартин Кюблер, Зильке Вюнш, Элла Володина


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