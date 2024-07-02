В доход РФ передали 131 млн связанных с "экстремизмом" акций

По данным ФССП, в доход государства обращены в том числе акции кондитерской фабрики Петра Порошенко и двух компаний Игоря Коломойского.

Судебные приставы в России передали в доход государства более 131,2 миллиона акций компаний, которые, как утверждается, были связаны с "экстремистской деятельностью". Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов во вторник, 2 июля.

По словам Аристова, которого цитирует РИА "Новости", речь идет, в частности, о кондитерской фабрике бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также о двух компаниях украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В доход РФ были также обращены акции двух предприятий, которые принадлежали экс-министру транспорта и связи Украины Константину Ефименко. Его компании, по данным российских властей, на протяжении нескольких лет финансировали Вооруженные силы Украины.

Суд в РФ признал Коломойского "экстремистом"

В марте 2024 года суд в Адыгее по иску Генпрокуратуры РФ признал Игоря Коломойского и экс-владельца "Смоленского банка" Павла Шитова "экстремистами" из-за действий "антироссийского характера", постановив конфисковать их российские активы в пользу государства. Среди этих активов - предприятие топливно-энергетического комплекса ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-Юг", несколько объектов недвижимости в центре Москвы и почти 500 земельных участков в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях общей стоимостью более 6 млрд рублей.

Коломойский сейчас находится под арестом в Украине. Против него выдвинуты обвинения в присвоении миллиардов гривен, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Вину бизнесмен не признает.