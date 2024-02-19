В Липецке национализирована кондитерская фабрика Порошенко

Суд запретил деятельность в России экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея и бывшего директора Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олега Казакова. Активы этой фабрики конфискованы в пользу доходов РФ.

Суд в Липецке распорядился конфисковать в пользу России активы Липецкой кондитерской фабрики "Рошен", принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В сообщении говорится, что решением суда в доход РФ должны быть обращены акции кондитерской фабрики и 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Центрально-Европейской кондитерской компании, бенефициаром которой назывался сын Петра Порошенко Алексей, а также 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие бывшему гендиректору липецкой фабрики Олегу Казакову.

Запрет на деятельность в России

Кроме того, указывает пресс-служба, Октябрьский райсуд Липецка запретил на территории России деятельность Петра и Алексея Порошенко, а также Олега Казакова "в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Тем самым суд удовлетворил соответствующие требования заместителя Генпрокурора РФ.

В 2013 году Роспотребнадзор запретил ввоз продукции кондитерской корпорации Roshen на территорию России, а в декабре 2016 года Басманный суд Москвы наложил арест на 14 объектов недвижимости Roshen в рамках уголовного дела о предполагаемом хищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС. В январе 2017 года корпорация Порошенко сообщила, что останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики "по экономическим и политическим причинам", через полгода было объявлено об окончании ее консервации.

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