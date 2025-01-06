  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Экономика и бизнесГермания

В декабре уровень инфляции в Германии составил 2,6%

Екатерина Венкина
6 января 2025 г.

В декабре уровень инфляции в ФРГ прогнозируется на уровне в 2,6%, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей достигла 3,1%.

https://p.dw.com/p/4osMM
Банкноты евро
Статистики оценили среднегодовой уровень инфляции в 2,2%Фото: Burkhard Schubert/Future Image/IMAGO

В декабре 2024 года уровень инфляции в Германии прогнозируется на уровне в 2,6%. Такие данные опубликовало Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в понедельник, 6 января.

По сравнению с ноябрем минувшего года потребительские цены выросли на 0,4%, исходя из данных на текущий момент.

Ожидается, что среднегодовой уровень инфляции в 2024 году составит 2,2%. Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в декабре, по предварительной оценке, достигла 3,1%.

Рост цен на углеводороды и страховые услуги

"Инфляция в январе, вероятно, будет такой же высокой из-за роста цен на углеводороды и страховые услуги", - предположил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer). По его словам, проблема пока не решена.

Главный экономист HQ Trust Михаэль Хайзе (Michael Heise) в свою очередь обратил внимание на повышение цен на железнодорожные билеты в Германии, на рост расходов на частное медицинское страхование и на услуги. Хайзе ожидает, что в январе инфляционный показатель будет держаться на уровне в 2,5%, передало агентство dpa.

Улучшение делового климата в Германии

В октябре 2024 года индекс делового климата в Германии впервые за четыре месяца вырос - на 1,1 пункта до 86,5 пункта, отмечал Институт экономических исследований ifo.

Однако ожидания бизнеса по-прежнему "характеризовались скептицизмом", подчеркнули эксперты. Опрос ifo показал, что в промышленность сохранялась ключевая проблема недостатка заказов. Загрузка мощностей также упала и находилась значительно ниже долгосрочного среднего показателя, говорилось в исследовании. Институт также отметил снижение настроений в строительной отрасли из-за более пессимистичных ожиданий компаний.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

В немецком супермаркете

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше

В Германии дорожают товары и услуги. Потребители страдают от мощной волны инфляции. Фотогалерея DW о товарах и продуктах, цены на которые демонстрируют устойчивый рост.
Экономика и бизнес22 июля 2022 г.9 фото
external

Рост инфляции в Германии: кто пострадает больше всех? (02.09.2022)

Рост инфляции в Германии: кто пострадает больше всех? (02.09.2022)

Стоимость энергии и продуктов питания в Германии растет, а зима уже на подходе. Некоторые делают все возможное, чтобы сократить расходы, в то время как другие пытаются понять, как они могут сэкономить.
Экономика и бизнес2 сентября 2022 г.02:26 мин.
Символическое фото: рука с ключами на фоне нового дома

Недвижимость в ФРГ: цены перестали падать, спрос начал расти

Недвижимость в ФРГ: цены перестали падать, спрос начал расти

Инфляция в норме, ЕЦБ снижает ставку, ипотека подешевела. Настал выгодный момент для покупки жилья в Германии? Сколько стоят сейчас квартиры и дома в разных городах и регионах?
Экономика и бизнес16 октября 2024 г.
Показать еще