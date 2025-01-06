В декабре уровень инфляции в Германии составил 2,6%

В декабре уровень инфляции в ФРГ прогнозируется на уровне в 2,6%, сообщило Федеральное статистическое ведомство. Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей достигла 3,1%.

В декабре 2024 года уровень инфляции в Германии прогнозируется на уровне в 2,6%. Такие данные опубликовало Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в понедельник, 6 января.

По сравнению с ноябрем минувшего года потребительские цены выросли на 0,4%, исходя из данных на текущий момент.

Ожидается, что среднегодовой уровень инфляции в 2024 году составит 2,2%. Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в декабре, по предварительной оценке, достигла 3,1%.

Рост цен на углеводороды и страховые услуги

"Инфляция в январе, вероятно, будет такой же высокой из-за роста цен на углеводороды и страховые услуги", - предположил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer). По его словам, проблема пока не решена.

Главный экономист HQ Trust Михаэль Хайзе (Michael Heise) в свою очередь обратил внимание на повышение цен на железнодорожные билеты в Германии, на рост расходов на частное медицинское страхование и на услуги. Хайзе ожидает, что в январе инфляционный показатель будет держаться на уровне в 2,5%, передало агентство dpa.

Улучшение делового климата в Германии

В октябре 2024 года индекс делового климата в Германии впервые за четыре месяца вырос - на 1,1 пункта до 86,5 пункта, отмечал Институт экономических исследований ifo.

Однако ожидания бизнеса по-прежнему "характеризовались скептицизмом", подчеркнули эксперты. Опрос ifo показал, что в промышленность сохранялась ключевая проблема недостатка заказов. Загрузка мощностей также упала и находилась значительно ниже долгосрочного среднего показателя, говорилось в исследовании. Институт также отметил снижение настроений в строительной отрасли из-за более пессимистичных ожиданий компаний.