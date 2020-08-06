В Дании возобновилось строительство "Северного потока - 2"

В водах Дании возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в компании-операторе будущей магистрали Nord Stream 2. Там утверждают, что строительство ведется в соответствии с полученными ранее согласованиями. Достройку ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна".

По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны оказать поддержку "Фортуне".

В Германии призывают остановить проект

Также в воскресенье сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) потребовала окончательно остановить строительство газопровода, поскольку он "противоречит геостратегическим интересам европейцев, направлен против Украины, является ставкой против климатических целей Европы и абсолютно неприемлем".

В этот же день ввести мораторий на строительство "Северного потока - 2" потребовал и председатель Свободной демократической партии Германии (СВДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner).

Европарламент выступает против "Северного потока - 2"

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) в тот же день, напротив, поддержала проект. По ее словам, критики проекта не должны использовать нынешнюю ситуацию, чтобы остановить "Северный поток - 2". "Важно, чтобы Германия осталась в диалоге с Россией и в эти тяжелые времена", - заявила Швезиг.

Также на этой неделе Европарламент призвал в своей резолюции остановить строительство газопровода из-за ареста Алексея Навального в России. А немецкие экологические организации опротестовали выдачу разрешения Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH) на строительство. В результате строительные работы на территории ФРГ затормозились на долгое время.

По заявлениям компании-оператора "Северного потока - 2", проект готов примерно на 95 процентов. Для его завершения осталось уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии.

19 января американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток - 2". В санкционный перечень на сайте Минфина США внесены судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", а также фирма "Рустанкер" из Краснодарского края и танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".

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