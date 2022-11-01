  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Предвыборные плакаты в Копенгагене
Предвыборные плакаты в КопенгагенеФото: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance
ПолитикаДания

В Дании проходят досрочные парламентские выборы

Ольга Лебедева
45 мин. назад

Социал-демократ Метте Фредериксен, возглавлявшая до сих пор правительство меньшинства, стремится к созданию широкой правительственной коалиции.

https://p.dw.com/p/4Iube

В Дании начались досрочные парламентские выборы. Почти 4,3 миллиона избирателей во вторник, 1 ноября, выбирают 179 депутатов фолькетинга. Избирательные участки будут открыты до 20.00 (22.00 мск), первые прогнозы исхода выборов ожидаются сразу после их закрытия. Предварительные итоги планируется огласить ночью после выборов.

За места в однопалатном парламенте борются кандидаты от 14 партий. Для получения мест в фолькетинге им необходима поддержка не менее 2 процентов избирателей.

Предвыборная кампания в Дании в первую очередь была сосредоточена на внутренних темах, в частности борьбе с высокой инфляции и ситуации вокруг резко возросших цен на энергоносители. Исход голосования считается крайне неопределенным.

Премьер Фредериксен стремится к созданию широкой коалиции

Социал-демократ Метте Фредериксен возглавила правительство меньшинства, состоящее лишь из ее партии, после выборов в июне 2019 года, на которых ее партия набрала наибольшее число голосов. При решении части вопросов, в частности, по жесткой миграционной политике, она опиралась, в том числе, на голоса право-консервативного блока.

На нынешних выборах 44-летняя Фредериксен стремится к созданию правительства, выходящего за рамки традиционных политических блоков. Ввиду войны в Украине, энергетического кризиса и прочих глобальных проблем она считает необходимым сотрудничество партий широкого политического спектра. В таком альянсе отказывается участвовать право-центристский блок, состоящий из шести партий и возглавляемый лидером либерально-консервативной партии "Венстре" Якобом Эллеманном-Енсеном.

Смотрите также:

Дания отменила все антиковидные ограничения. Почему?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Копенгагене облегчают жизнь велосипедистов на дорогах (19.07.2017)

Как в Копенгагене облегчают жизнь велосипедистов на дорогах (19.07.2017)

Добраться до работы в столице Дании порой быстрее на велосипеде, чем на машине. Как власти города способствуют развитию велодвижения?
Общество19 июля 2017 г.00:45 мин.
external

К чему привел особый путь Швеции в борьбе с ковидом (27.04.2021)

К чему привел особый путь Швеции в борьбе с ковидом (27.04.2021)

В борьбе с пандемией Швеция, в отличие от других стран, сделала ставку на свой особый путь и отказалась от многих ограничений. Правильным ли было это решение?
Политика27 апреля 2021 г.03:11 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский

Шольц о "грязной бомбе": Обвинения против Киева беспочвенны

Конфликты11 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Супермаркет в Бресте, октябрь 2022 года.

Что происходит на рынке труда в регионах Беларуси?

Что происходит на рынке труда в регионах Беларуси?

Общество19 ч. назад
Карикатура - "победитель президентских выборов в Бразилии Лула да Силва" держит в руках развивающийся флаг своей страны, символы которого трансформированы в серп и молот.

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Политика21 ч. назад
Флаг Польши, прикрепленный к скульптуре в Сопоте

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Права человека5 ч. назад
Люди в Киевском метро спасаются от ракетных ударов, 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Конфликты16 ч. назад7 фото
Астана, 31 октября 2022 года. Главы МИД ФРГ и Казахстана Анналена Бербок и Мухтар Тлеуберди

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

Торговля17 ч. назад
Прохожие фотографируют логотип чемпионата мира по футболу в Катаре

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Политика17 ч. назад
На главную страницу