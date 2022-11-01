В Дании проходят досрочные парламентские выборы

Социал-демократ Метте Фредериксен, возглавлявшая до сих пор правительство меньшинства, стремится к созданию широкой правительственной коалиции.

В Дании начались досрочные парламентские выборы. Почти 4,3 миллиона избирателей во вторник, 1 ноября, выбирают 179 депутатов фолькетинга. Избирательные участки будут открыты до 20.00 (22.00 мск), первые прогнозы исхода выборов ожидаются сразу после их закрытия. Предварительные итоги планируется огласить ночью после выборов.

За места в однопалатном парламенте борются кандидаты от 14 партий. Для получения мест в фолькетинге им необходима поддержка не менее 2 процентов избирателей.

Предвыборная кампания в Дании в первую очередь была сосредоточена на внутренних темах, в частности борьбе с высокой инфляции и ситуации вокруг резко возросших цен на энергоносители. Исход голосования считается крайне неопределенным.

Премьер Фредериксен стремится к созданию широкой коалиции

Социал-демократ Метте Фредериксен возглавила правительство меньшинства, состоящее лишь из ее партии, после выборов в июне 2019 года, на которых ее партия набрала наибольшее число голосов. При решении части вопросов, в частности, по жесткой миграционной политике, она опиралась, в том числе, на голоса право-консервативного блока.

На нынешних выборах 44-летняя Фредериксен стремится к созданию правительства, выходящего за рамки традиционных политических блоков. Ввиду войны в Украине, энергетического кризиса и прочих глобальных проблем она считает необходимым сотрудничество партий широкого политического спектра. В таком альянсе отказывается участвовать право-центристский блок, состоящий из шести партий и возглавляемый лидером либерально-консервативной партии "Венстре" Якобом Эллеманном-Енсеном.

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