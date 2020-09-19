Секс без согласия - это изнасилование. В Дании принят новый закон

17 декабря Дания стала 12-й страной в Европе, принявшей поправки в закон, согласно которым секс без взаимного согласия является изнасилованием. Существует ли в современном мире необходимость в подобных правовых нормах? DW пообщалась с экспертами организации Amnesty International и одной из жертв сексуального насилия.

Секс без взаимного согласия - изнасилование?

Датская журналистка Кирстине Хольст остановилась у знакомых, когда приехала в Копенгаген для участия в деловой встрече. Мужчину, который без приглашения зашел посреди ночи в ее комнату, она считала до этого момента своим другом. "Я не стала с ним бороться. Вместо этого постаралась заговорить с ним, успокоить его, но потом поняла, что он не намерен останавливаться, - вспоминает женщина. - Думаю, что мой мозг просто отключился, потому что мне было очень больно".

Датская журналистка Кирстине Хольст

Для того, чтобы принять случившееся, Хольст потребовалось время. Однако теперь она называет то, что с ней произошло, изнасилованием. Женщина сообщила об этом в полицию. Мужчина, напавший на нее, предстал перед судом, но был оправдан. Хотя судьи и признали тот факт, что Хольст не хотела заниматься сексом со своим обидчиком, ее адвокатам не удалось доказать, что у того был умысел причинить ей боль, рассказывает она.

По словам жертв изнасилования, напавших на них мужчин обычно подвергают аресту, однако их дальнейшее уголовное преследование во многих странах остается редкостью. В Дании, как и в большинстве других государств Евросоюза, трактовка понятия "изнасилование" до сих пор не была связана с наличием или отсутствием взаимного согласия участников полового акта. Вместо этого необходимо было проверить, имели ли место физическое насилие, угрозы или принуждение, и оказалась ли жертва в ситуации, когда она не могла оказать сопротивление.

Однако этот подход может скоро измениться. 17 декабря депутаты фолькетинга (датского парламента) проголосовали за реформу статьи об изнасиловании. Теперь под это преступление подпадает любой половой акт, участники которого не дали своего согласия на секс, независимо от того, происходило ли при этом физическое принуждение к нему или нет.

"Жертвы сексуального насилия нуждаются в лучшей правовой защите", - заявил в этой связи министр юстиции Дании Ник Хэккеруп. "Нам необходимо изменить общественное понимание того, что является изнасилованием, и новый закон, центральным понятием которого является взаимное согласие, - важный шаг в этом направлении", - добавил политик.

Расцвет гендерного равноправия?

Согласно Индексу гендерного равноправия, ежегодно составляемому Европейским институтом гендерного равноправия (European Institute for Gender Equality), в этой области Дания занимает второе место в ЕС, сразу после соседней Швеции. Тем не менее ее то и дело жестко критикуют за так называемую "культуру сексуального насилия", которая, по мнению международной правозащитной организации Amnesty International (AI), является там "вездесущей". В докладе AI, опубликованном в прошлом году, указывается, что проблема сексуального насилия в Дании "скрыта" за фасадом добропорядочной репутации государства.

Проблема гендерного равноправия актуальна для многих стран мира

"Это препятствие необходимо преодолеть. Многие считают, что в Дании существует гендерное равноправие. Но если углубиться в исследования на эту тему, становится понятно, что в них не учитывают насилие по половому признаку. И именно эту проблему Дании необходимо решить для достижения гендерного равноправия", - подчеркивает в беседе с DW Анна Блас - эксперт Amnesty International в области исследования прав женщин в Европе.

По данным министерства юстиции Дании, которые изучили в AI, около 6700 женщин в стране ежегодно становятся жертвами сексуального насилия или попыток его совершить. В 2019 году в полиции королевства было зарегистрировано 1017 заявлений об изнасиловании. В итоге суды вынесли 79 обвинительных приговоров.

"Некоторые женщины признаются мне, что не считают случившееся с ними изнасилованием, поскольку случаи, подобные тем, что произошли с ними, не прописаны в законе", - отмечает Блас. По ее мнению, реформа законодательства в этой области может существенно помочь жертвам.

Культура взаимного согласия на половой акт

Проблема насилия по отношению к женщинам остается актуальной по всей Европе. По статистике, одна из трех женщин в ЕС становилась хотя бы раз жертвой физического или сексуального насилия. В то же время цифры говорят о том, что число случаев насилия по отношению к женщинам возросло с начала пандемии коронавируса.

Германия, Великобритания и Швеция - примеры государств, в которых норма о том, что что секс без согласия является изнасилованием, уже действует. Испания и Нидерланды также объявили о намерении подготовить соответствующие поправки в их национальные законодательства.

По словам Анны Блас, важно, чтобы за изменениями на законодательном уровне последовали и другие перемены. "Профессионалы, работающие в системе правосудия, должны уделять этой проблеме повышенное внимание. - считает она. - В то же время культура взаимного согласия на половой акт должна стать центральной в дискуссиях на эту тему".

В случае Кирстине Хольст изменения в законодательстве произошли слишком поздно. Нельзя сказать с уверенностью, повлияли бы они на исход суда по делу против ее обидчика. И все же женщина признается, что испытывает облегчение при мысли о том, что новый закон может помочь ее детям, если они когда-нибудь окажутся в похожей ситуации.

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