В чем разница между черными носорогами и розовыми фламинго (фото)

Ганновер • Сурикаты счет любят, но считают этих симпатичных (и других) обитателей немецких зоопарков обычно не по осени, а зимой, когда посетителей меньше, а времени у сотрудников больше. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в Ганновере (Нижняя Саксония), где как раз состоялась такая инвентаризация - перепись здешнего населения. Считали, измеряли и взвешивали, конечно, не только зверей, но и всех других животных - птиц, рептилий и так далее. Всего насчитали 1729 обитателей и 182 разных вида.

Попугай ара - почетный участник пресс-конференции по итогам инвентаризации в Ганноверском зоопарке

Под лампой-обогревателем - самое любимое место сурикатов зимой

Восточный волк перепись населения проспал, но все же был учтен

Сложности учета

Как рассказали в Erlebnis-Zoo Hannover, проще всего считать больших животных - вроде черных носорогов. Раз, два - и готово! Каждый по полторы тонны веса. Сложнее, например, с розовыми фламинго, которых здесь много, как выяснилось - 114: выглядят они почти одинаково и постоянно меняют место дислокации, что не способствует процессу учета. Еще сложнее дела обстоят с пернатыми, свободно летающими в тропическом павильоне, или, например, мадагаскарскими тараканами, прячущимися под древесной корой.

Также в итоговом отчете фигурируют трио белых медведей, полдюжины слонов, пара амурских тигров и четырнадцать сурикатов, упомянутых в самом начале. Муравьи и пчелы стоят на учете коллективно - всем своим (одним) муравейником и двумя пчелиными семействами.

Морские львы согласились на перепись только после дополнительного лакомства

Носорог Кито принимает песчаную ванну

Посетители, друзья и попечители

Раз зашла речь о цифрах, то и посетителей, конечно же здесь, считают - день за днем. Несмотря на пандемию и локдаун, в прошлом году Ганноверский зоопарк посетили почти 700 тысяч человек. В этом году здесь рассчитывают на более чем миллион посетителей, как в старые добрые времена.

При этом многие постоянные гости и давние друзья зоопарка оказывали ему помощь в сложный период - покупали подарочные сертификаты, годовые абонементы и становились финансовыми попечителями животных. Число таких отдельных спонсорских договоров (Tierpatenschaften) достигло почти двух тысяч! Особой популярностью среди попечителей в прошлом году пользовались родившийся в зоопарке вомбат по кличке Купер и пингвинчик Мартин-Марсель.

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