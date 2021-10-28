 В чем разница между черными носорогами и розовыми фламинго (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.01.2022

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По Германии

В чем разница между черными носорогами и розовыми фламинго (фото)

Ответ на этот животрепещущий вопрос дали в Ганноверском зоопарке после проведенной здесь переписи населения.

Фламинго в Ганноверском зоопарке (2021 год)

Фламинго - одно большое розовое облако

Ганновер • Сурикаты счет любят, но считают этих симпатичных (и других) обитателей немецких зоопарков обычно не по осени, а зимой, когда посетителей меньше, а времени у сотрудников больше. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в Ганновере (Нижняя Саксония), где как раз состоялась такая инвентаризация - перепись здешнего населения. Считали, измеряли и взвешивали, конечно, не только зверей, но и всех других животных - птиц, рептилий и так далее. Всего насчитали 1729 обитателей и 182 разных вида.

Попугай ара в Ганноверском зоопарке

Попугай ара - почетный участник пресс-конференции по итогам инвентаризации в Ганноверском зоопарке

Сурикаты в Ганноверском зоопарке

Под лампой-обогревателем - самое любимое место сурикатов зимой

Восточный волк в Ганноверском зоопарке

Восточный волк перепись населения проспал, но все же был учтен

Сложности учета

Как рассказали в Erlebnis-Zoo Hannover, проще всего считать больших животных - вроде черных носорогов. Раз, два - и готово! Каждый по полторы тонны веса. Сложнее, например, с розовыми фламинго, которых здесь много, как выяснилось - 114: выглядят они почти одинаково и постоянно меняют место дислокации, что не способствует процессу учета. Еще сложнее дела обстоят с пернатыми, свободно летающими в тропическом павильоне, или, например, мадагаскарскими тараканами, прячущимися под древесной корой.

Также в итоговом отчете фигурируют трио белых медведей, полдюжины слонов, пара амурских тигров и четырнадцать сурикатов, упомянутых в самом начале. Муравьи и пчелы стоят на учете коллективно - всем своим (одним) муравейником и двумя пчелиными семействами.

Морской лев в Ганноверском зоопарке

Морские львы согласились на перепись только после дополнительного лакомства

Носорог Кито в Ганноверском зоопарке (2018 год)

Носорог Кито принимает песчаную ванну

Посетители, друзья и попечители

Раз зашла речь о цифрах, то и посетителей, конечно же здесь, считают - день за днем. Несмотря на пандемию и локдаун, в прошлом году Ганноверский зоопарк посетили почти 700 тысяч человек. В этом году здесь рассчитывают на более чем миллион посетителей, как в старые добрые времена.

При этом многие постоянные гости и давние друзья зоопарка оказывали ему  помощь в сложный период - покупали подарочные сертификаты, годовые абонементы и становились финансовыми попечителями животных. Число таких отдельных спонсорских договоров (Tierpatenschaften) достигло почти двух тысяч! Особой популярностью среди попечителей в прошлом году пользовались родившийся в зоопарке вомбат по кличке Купер и пингвинчик Мартин-Марсель.

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    Ганновер

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  • Слоненок в мюнхенском зоопарке Хеллабрунн

    Самые посещаемые зоопарки Германии

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    "Хеллабрунн" в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn) - самый большой по площади зоопарк Европы. Находится в южной части баварской столицы на берегу реки Изар. Стал первым в мире зоопарком, организованным по географическому принципу (Geozoo) - пять континентов и полярные регионы, а также тематические разделы, среди которых - грот летучих мышей и обезьянник. Около 1,5 миллиона посетителей ежегодно.

  • В дельфинарии Нюрнбергского зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

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    Зоологический сад Нюрнберга (Tiergarten Nürnberg) - большой ландшафтный зоопарк, расположенный на окраине города в бывшем имперском лесу Святого Лаврентия (Lorenzer Reichswald). В этом месте зоопарк находится с 1939 года. Его перевели сюда с территории, которая потребовалась НСДАП для проведения в Нюрнберге своих партийных съездов. Ежегодное число посетителей - немногим более миллиона человек.

  • Дворец Фридрихсфельде на территории зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Берлин

    В первую десятку по количеству посетителей попал еще один зоопарк немецкой столицы - в районе Фридрихсфельде (Tierpark Berlin). В нем ежегодно бывает около миллиона человек. Был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк оказался в западной части города. Известен своей программой по разведению африканских слонов. Был награжден орденом Карла Маркса.

  • Волки в Дуйсбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Дуйсбург

    Ежегодное число посетителей этого и следующих четырех зоопарков также составляет около миллиона человек. Зоопарк Дуйсбурга (Zoo Duisburg) является самым популярным в одном из самых густонаселенных регионов Германии - Рурской области. Был создан в 1934 году. Особо известен его дельфинарий, однако дельфинов мы сегодня уже видели, поэтому Дуйсбург в нашей подборке будут представлять полярные волки.

  • Жираф во Франкфуртском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Франкфуртский зоопарк (Zoo Frankfurt) был создан в середине позапрошлого века на пожертвования горожан. После берлинского Зоологического сада - старейший в Германии. Традиционно играет важную роль в международных проектах по сохранению исчезающих видов животных. Особых успехов здесь добились в рамках программы размножения в неволе человекообразных обезьян - горилл, орангутангов, шимпанзе и бонобо.

  • Стеклянный туннель в аквариуме Гельзенкирхенского зоопарка.

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гельзенкирхен

    Еще один популярный зоопарк Рурской области находится в Гельзенкирхене - ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen. В прошлом десятилетии он был подвергнут поэтапной реконструкции, после чего получил это новое название. Концепция зоопарка дает возможность увидеть зверей как можно ближе и получить максимум впечатлений. Инвестиции себя оправдывают. Количество посетителей выросло более чем в три раза.

  • Фенеки - миниатюрные лисицы в зоопарке Карлсруэ

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Карлсруэ

    Зоологический городской парк в Карлсруэ (Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe), созданный в 1865 году, принадлежит к числу старейших и самых крупных в Германии. В 2015 году он отмечает свое 150-летие. Зоопарк является частью находящегося под охраной государства городского парка, в котором также можно посетить большой розарий и японский сад, заложенный в 1918 году.

  • Малайский медведь в Мюнстерском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Мюнстер

    Всепогодный зоопарк в Мюнстере (Allwetterzoo Münster) был открыт в 1974 году. Он продолжает традиции зоопарка, основанного в городе во второй половине XIX века, территория которого была отдана под застройку. Взамен новый зоопарк получил более обширный участок. Архитекторы разработали концепцию, позволяющую посетителям передвигаться между вольерами и павильонами по крытым переходам и дорожкам.

  • Африканские бородавочники в Оснабрюкском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Оснабрюк

    Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми были барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны. Число посетителей - около 850 тысяч человек, хотя несколько лет назад он один раз уже побил миллионный рубеж.

  • Львята в Дрезденском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Дрезден

    Дрезденский зоопарк (Zoo Dresden) - входит в пятерку самых старых в Германии. Расположен на территории парка, заложенного еще в барочную эпоху. Почти все звери погибли во время бомбардировок 1945 года, однако в уже мае следующего года зоопарк вновь принял первых посетителей. Сейчас в нем ежегодно бывает около 740 тысяч человек.

  • Два маленьких муфлона в зоопарке Кронберга

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Кронберг

    Этот зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя - Opel-Zoo. Финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования. Ежегодно его посещает около 650 тысяч человек.

  • Карликовые шимпанзе (бонобо) в Вуппертальском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Вупперталь

    Зоопарк в Вуппертале (Zoo Wuppertal) - третий после Дуйсбурга и Гельзенкирхена зоопарк Рурской области из двадцатки самых посещаемых в Германии. Около 630 тысяч детей и взрослых ежегодно. Был открыт в 1881 году на средства специально созданного акционерного общества. В 2008 году вошел в число лучших больших зоопарков страны по рейтингу журнала Stern, заняв третье место после зоопарков Берлина.

  • Павлин и страус в Аугсбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Аугсбург

    Замыкают двадцатку два зоопарка, ежегодное число посетителей которых составляет около 600 тысяч человек. Зоопарк Аугсбурга (Zoo Augsburg) принял первых посетителей в 1937 году. Сначала здесь планировали содержать только животных, типичных для природы Германии. Экзотические виды появились после войны. Участвует почти в двадцати европейских программах по сохранению редких животных.

  • Мадагаскарская фосса в Гейдельбергском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гейдельберг

    Зоопарк Гейдельберга (Zoo Heidelberg) входит в число зоопарков, созданных в тридцатых годах прошлого века на общественных началах и за счет пожертвований. Был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Обновление зоопарка началось в 1970-х годах. В Гейдельберге сейчас содержится много редких животных, например, фоссы - самые крупные хищные млекопитающие острова Мадагаскар.

    Автор: Максим Нелюбин


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