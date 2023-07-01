В ходе беспорядков во Франции задержали более 1300 человек

По данным МВД Франции, в ходе беспорядков за минувшую ночь задержали 1311 человек, но обстановка спокойнее, чем накануне.

Правоохранительные органы Франции задержали 1311 человека в четвертую ночь массовых беспорядков из-за убийства полицейским подростка. Об этом утром в субботу, 1 июля, сообщило министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, в столкновениях с протестующими были ранены 79 сотрудников полиции. Однако интенсивность насилия снизилась благодаря мобилизации сил безопасности по всей стране, указывает МВД.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ночью приехал в город Мант-ла-Жоли к западу от Парижа для встречи с полицейскими и жандармами, передает телеканал BFMTV. Во время визита он заявил, что масштаб беспорядков оказался "гораздо меньшим", чем в предыдущую ночь, а в некоторых районах Иль-де-Франс ситуация "чрезвычайно спокойная". В то же время он отметил "неприемлемое насилие" в Марселе и Лионе.

В пятницу вечером мэр Марселя Бенуа Паян призвал власти страны "немедленно направить дополнительные силы правопорядка" в город. "Сцены грабежа и насилия в Марселе неприемлемы. Я самым решительным образом осуждаю эти акты вандализма", - написал он в Twitter.

МВД Франции задействовало 45 тысяч полицейских и жандармов

Выступая вечером 30 июня в эфире телеканала TF1, Дарманен сообщил, что приказал увеличить число полицейских и жандармов, задействованных в подавлении волнений, до 45 тысяч человек в ночь на субботу. В предыдущую ночь, с 29 на 30 июня, для охраны порядка было задействовано 40 тысяч полицейских и жандармов.

Однако, несмотря на присутствие сил безопасности, в пятницу вечером в ряде городов банды бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки, пишет агентство AFP.

Массовые протесты начались в ночь на 28 июня в парижском пригороде Нантер, а затем распространились за его пределы. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, который будучи за рулем автомобиля отказался остановиться по требованию полицейского и был застрелен. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу, ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Смотрите также: