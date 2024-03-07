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В Череповце беспилотник атаковал комбинат "Северстали"

Кирилл Шестаков
7 марта 2024 г.

Взрыв произошел в районе доменной печи комбината. Пострадавших нет, сообщает врио губернатора Вологодской области.

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БПЛА
Фото: Cover-Images/IMAGO

Беспилотный летательный аппарат атаковал металлургический комбинат "Северсталь" в Череповце в четверг утром, 7 марта. Первым об этом сообщило местное издание "Череповецкая истина", позднее информацию об "инциденте" подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Филимонов сообщил, что БПЛА"неустановленного происхождения" попал в доменную печь предприятия "Северстали". "На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Мы держим ситуацию на контроле с 05:40 утра, ожидали заключения следственных органов", – написал врио губернатора. Филимонов также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, а работа печи, в которую попал беспилотник, не была нарушена. При этом издание "Череповецкая истина" сообщает о том, что печь "взорвалась". 

Череповецкий металлургический комбинат - второе по величине сталелитейное производство в России. Он принадлежит компании "Северсталь", которой владеет олигарх Алексей Мордашов. После начала войны в Украине Мордашов попал под санкции ЕС и США.

БПЛА атакуют промышленные объекты в России

После начала российского военного вторжения в Украину неоднократно происходили атаки беспилотников на различные объекты РФ. Так, днем ранее, 6 марта, два дрона атаковали горно-обогатительный комбинат под Курском, а в конце февраля атака БПЛА вызвала пожар на сталелитейном заводе в Липецке.

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