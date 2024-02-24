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В Липецке после атаки дрона загорелся сталелитейный завод

Евгений Жуков
24 февраля 2024 г.

Перед пожаром на НЛМК местные жители слышали три взрыва. Липецкий губернатор сообщил, что, по неподтвержденной информации, возгорание было вызвано "падением" дрона.

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Новолипецкий металлургический комбинат, фото из архива
Новолипецкий металлургический комбинат, фото из архиваФото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в ночь на субботу, 24 февраля, возник сильный пожар, предположительно в результате атаки беспилотника. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что возгорание возникло в одном из цехов комбината. По его словам, пожар уже потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует.

Причиной произошедшего Артамонов назвал "падение" дрона - по "неподтвержденной информации". Позднее он написал в Telegram-канале, что два беспилотника были перехвачены ночью над территорией Липецкой области, а также в Курской, Белогорской, Брянской и Тульской областях.

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что перед тем, как в районе НЛМК возник пожар, местные жители слышали три взрыва. Сотрудники комбината рассказали изданию об одном пострадавшем.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" передает слова бывшего сотрудника НЛМК о том, что беспилотник ударил по цеху агломерации и подготовки руды.

На видеозаписях, публикуемых в соцсетях, видны сильный пожар, клубы дыма и вспышки взрывов.

"Медуза" отмечает, что Новолипецкий металлургический комбинат - это крупнейший сталелитейный завод России.

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