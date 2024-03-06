Дроны атаковали горно-обогатительный комбинат под Курском

Два дрона ударили по горно-обогатительному комбинату в Железногорске Курской области. Вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов. Губернатор объявил ракетную тревогу.

В Железногорске Курской области атаке нескольких беспилотников подвергся Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Информацию об этом, изначально распространенную утром в среду, 6 марта, Telegram-каналами "112" и Mash, агентству ТАСС подтвердили на предприятии.

Первый дрон попал в резервуар с топливом, начался пожар. Позднее по складу горюче-смазочных материалов комбината нанес удар и второй украинский беспилотник, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

Губернатор объявил о ракетной опасности сначала в самом Железногорске, а после второго удара дрона расширил ее на Суджанский район. По его словам, никто не пострадал.

Михайловский ГОК имени А.В. Варичева - одно из крупнейших в России предприятий по объему производства железной руды для черной металлургии. В конце 2023 года он уже подвергся атаке беспилотника, при которой была повреждена линия электропередач на одном из объектов.

24 февраля удар по крупнейшему сталелитейному предприятию в России - Новолипецкому металлургическому комбинату - привел к пожару в одном из его цехов.

Смотрите также: