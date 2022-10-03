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Сотрудники братиславской полиции на месте происшествия
Сотрудники братиславской полиции на месте происшествияФото: Martin Baumann/TASR/picture alliance
ОбществоСловакия

В Братиславе автомобиль въехал в толпу на остановке

Евгений Жуков
1 ч. назад

Не менее четырех человек погибли, когда автомобиль въехал в автобусную остановку в Братиславе. Еще семь человек получили травмы.

https://www.dw.com/ru/v-bratislave-avtomobil-vehal-v-tolpu-na-ostanovke/a-63317966

Автомобиль врезался вечером в воскресенье, 2 октября, в автобусную остановку в центре столицы Словакии Братиславы. По данным полиции и пожарной службы, в результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека. Еще не менее семи человек получили телесные повреждения.

На автобусной остановке в центральной части города толпилось много людей, ожидавших автобусов в сторону Петржалки - самого густонаселенного района города, который находится на южном берегу Дуная.

Остается неясным, почему автомобиль въехал в толпу ожидающих. Со стороны полиции нет подтверждения появившихся в СМИ сообщений о том, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока нет и никаких признаков его террористических намерений.

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