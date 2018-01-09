 В ДТП в Ульяновской области погибли более 15 человек | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2022

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Россия

В ДТП в Ульяновской области погибли более 15 человек

В Николаевском районе Ульяновской области столкнулись микроавтобус и два грузовика. По словам губернатора области, трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии.

Автомобиль скорой медицинской помощи в России

В Ульяновской области в воскресенье, 21 августа, столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло у поселка Николаевка в Николаевском районе на трассе М-5 "Урал", сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

По предварительной информации, в результате аварии погибли 16 человек, говорится на сайте правительства Ульяновской области.  Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи Николаевской районной больницы. "Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

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    Автор: Илья Коваль


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