В ДТП в Ульяновской области погибли более 15 человек

В Ульяновской области в воскресенье, 21 августа, столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло у поселка Николаевка в Николаевском районе на трассе М-5 "Урал", сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По предварительной информации, в результате аварии погибли 16 человек, говорится на сайте правительства Ульяновской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи Николаевской районной больницы. "Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Смотрите также:

Расчет "Платона": система сбора с грузовиков в цифрах Неоднозначный "Платон" Водители фур протестуют и блокируют МКАД, бизнес предупреждает о повышении цен на социально значимые товары, а экономисты - о росте инфляции. Система взимания платы с большегрузных машин вызвала в России широкий резонанс. DW на языке цифр рассказывает о системе "Платон" и эффекте от ее появления.

Расчет "Платона": система сбора с грузовиков в цифрах Рост тарифов на перевозки до 100% Производители продовольствия и объединения розничной торговли пожаловались, что из-за внедрения системы "Платон" тарифы на перевозки выросли на 20-30%, а в отдельных регионах - на 100%. 20 бизнес-ассоциаций, включая Национальную мясную ассоциацию, "Руспродсоюз", Рыбный союз и "Союзмолоко", предупредили о вероятности повышения цен в преддверии Нового года, особенно на социально значимые товары.

Расчет "Платона": система сбора с грузовиков в цифрах Рост инфляции на 2,7 процентных пункта По расчетам уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, введение сбора с большегрузных машин прибавит к текущему уровню инфляции 2,7 процентных пункта. Глава Сбербанка Герман Греф привел оценки, согласно которым вклад "Платона" в инфляцию в 2016 году составит 1,5 п.п. Греф добавил, что внедрение этой системы окажет серьезное влияние на ассортимент товаров и цены.

Расчет "Платона": система сбора с грузовиков в цифрах Почти 30 млрд рублей Ожидаемый ежегодный доход от взимания платы через систему "Платон" составляет 40 млрд рублей. Однако 10,6 млрд в год государство будет платить оператору проекта, компании РТИТС. Причем почти половина этой суммы (46%) подлежит ежегодной индексации, то есть будет увеличиваться в соответствии с уровнем инфляции. Оставшиеся деньги будут поступать в Федеральный дорожный фонд.

Расчет "Платона": система сбора с грузовиков в цифрах 13 лет Компания РТИТС, 50% которой принадлежит сыну миллиардера Аркадия Ротенберга Игорю, будет использовать инфраструктуру "Платона" в течение 13 лет. После этого она должна перейти государству.

Расчет "Платона": система сбора с грузовиков в цифрах 12 тонн Система "Платон" заработала с 15 ноября. Ее действие распространяется на грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. В России зарегистрировано порядка 2 миллионов таких машин.

Расчет "Платона": система сбора с грузовиков в цифрах 3,06 рубля за километр Сначала тариф, установленный правительством, составлял 3,73 рубля за километр пути. После протестов бизнеса и дальнобойщиков его снизили до 1,53 руб/км. Однако эта скидка будет действовать лишь до конца февраля 2016 года. А начиная с марта следующего года и до конца 2018-го, дальнобойщики будут обязаны платить государству по 3,06 рубля за километр пути по федеральным трассам.

Расчет "Платона": система сбора с грузовиков в цифрах 40 регионов Протесты водителей грузовиков против внедрения системы "Платон" начались в ноябре и продолжаются до сих пор. Забастовки дальнобойщиков проходили по меньшей мере в 40 регионах России, а в последнее время все больше акций протеста проходит в Москве и Подмосковье. Автор: Илья Коваль

